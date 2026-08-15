Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 305
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Для GPU показывает только строку с FPS
в файле pixel1.hlsl удалите первый символ ё, случайно там оказавшийся.
Для CPU работает
Для GPU показывает только строку с FPS
Для OCL Не хватает test_002.cl
Причем чем больше "центров гравитации", тем больше выйгрыш (у меня примервно в 100 раз при 300 центров гравитации)
GPU версия (DirectX) у меня почему-то стала медленее работать чем CPU, хотя раньше быстрее была в несколько раз.
в файле pixel1.hlsl удалите первый символ ё, случайно там оказавшийся.
Заработало.
Не нашёл, где вставляется этот ресурс pixel1.hlsl.
Для CL отображается неправильно - на светло-сером фоне изредка проблёскивают цветные всполохи.
В индикаторе функция для очищения окна экспертов.
Почему во время OnInit() она не выполняется, хотя время на неё тратится, а при нажатии клавиши J очищение происходит? Как сделать так, чтобы и при вызове функции в коде тоже происходило очищение?
Почему во время OnInit() она не выполняется, хотя время на неё тратится, а при нажатии клавиши J очищение происходит?
Показатель не может вызывать Sleep().
В индикаторе никак не сделать, чтобы во время выполнения кода очистка работала?
В индикаторе никак не сделать, чтобы во время выполнения кода очистка работала?
Думаю, да. Рекомендую либо вообще не выводить никаких Print в OnInit, либо выполнять первоначальную очистку в OnCalculate.
Я хочу очищать окно экспертов в индикаторе тогда, когда хочу, через указание функции TerminalExpertsJournalClear(); в коде, а не в OnCalculate.
Я хочу очищать окно экспертов в индикаторе тогда, когда хочу, через указание функции TerminalExpertsJournalClear(); в коде, а не в OnCalculate.
Разве сейчас это уже не реализуемо?
нет