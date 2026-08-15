Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 148
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подскажите, почему стал ругаться компилятор вот на это (скрины приложил)?
год назад всё было ок, а сейчас поставил последний терминал, компилю и вот
и где искать ответы на такие сообщения компилятора?
и как правильно разрешить это предупреждение?
upd. добавил третий скрин - такое же сообщение на безобидный код
и 4-й скрин
что за строгости компилятора и как решить?
Столкнулся с такой особенностью.
Если во время определения класса со статическими полями тут же создается его объект, будет ошибка компиляции.
В последней версии компилятор не ругался на переменную без типа в классе. Но советник крашился при запуске
вот наткнулся на "особенность"... больше часа потратил на перевод индикатора из четвёрки в пятерку. никак не мог понять где ошибка, т.к. код, как казалось, кросс-платформенный. в итоге вот оно незаметное местечко. зачем-то поменяли местами два параметра:
улучшение?
есть ли ещё такие?
StringConcatenate
наверняка ещё что-то есть, мне тоже интересен полный список таких функций
---
возможно, стоит пройтись поиском по #endif в стандартной библиотеке
Но боевом советнике нарвался на ситуацию, когда советник прекратил работу. Удалось въехать в причину. Классный нюанс, который заметить почти невозможно.
Реально прочувствовать его можно, попробовав увидеть проблему в этом коде.
Но боевом советнике нарвался на ситуацию, когда советник прекратил работу. Удалось въехать в причину. Классный нюанс, который заметить почти невозможно.
Реально прочувствовать его можно, попробовав увидеть проблему в этом коде.
Одно из главных правил - на каком уровне конструируете объект, на том же уровне нужно его дестроить. Не выше и не ниже.
Спасибо, хорошее правило. Стал жертвой своей некомпетентности. Правда, нужно еще какое-то правило для такого более очевидного случая.
Может на оба случая Warning умный делать?
Но боевом советнике нарвался на ситуацию, когда советник прекратил работу. Удалось въехать в причину. Классный нюанс, который заметить почти невозможно.
Реально прочувствовать его можно, попробовав увидеть проблему в этом коде.