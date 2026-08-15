Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 106
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Он не работает, поскольку глобальная переменная эмулируется с помощью MT5 Tester. Они также используют TimeCurrent ().
Извиняйте, попутал с МТ4. Работает в МТ4, но не МТ5.
Применение
ЗЫ А есть способ проще узнать локальное время компа в Тестере?
В таком виде это нерационально. Реальное время требуется получить лишь один раз, а потом вычислять разницу через GetTickCount или GetMicrosecondCount
В таком виде это нерационально. Реальное время требуется получить лишь один раз, а потом вычислять разницу через GetTickCount или GetMicrosecondCount
Да, согласен.
А код?
В таком виде это нерационально. Реальное время требуется получить лишь один раз, а потом вычислять разницу через GetTickCount или GetMicrosecondCount
Плотность времени в тестере совсем другая. Не прокатит.
А код?
Обновил.
Обновил.
в GetTickCount по хорошему надо переполнение учитывать
Если из одного UINTа вычесть другой UINT, то результат всегда будет правильный, даже в случае переполнения.
Иллюстрация
лог
Если из UINTа вычесть другой UINT, то результат всегда будет правильный, даже в случае переполнения.
Наверное, имелось в виду, что один проход может длиться дольше ~50 дней (тогда GetTickCount пройдет полный цикл). Но это не из области практики.