Скрипт. Получение значение индикатора - страница 2
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Действительно! Ракетные технологии, например, стали по факту бизнесом, но государством по-прежнему считаются военными. И если нужен кто-то, то чуть ли не президенту ходят решать вопросы.
Коллеги, я сам стихи люблю. Но может быть кто-то подскажет, как отладить код в MQL5 на текущем графике, а не в новом окне? Мне нужны объекты с графика
Запустите тестер стратегий в режиме визуализации. После окончания теста сохраните шаблон графика. Потом этот шаблон примените к графику в терминале - все объекты будут.
Спасибо! А если обратная ситуация. Т.е. на графике в торговом терминале есть 10 объектов. Скрипт я пишу для изменения свойств некоторых из них. Поэтому хотелось бы запустить скрипт именно на моем графике.
Спасибо! А если обратная ситуация. Т.е. на графике в торговом терминале есть 10 объектов. Скрипт я пишу для изменения свойств некоторых из них. Поэтому хотелось бы запустить скрипт именно на моем графике.
Ничего не понял. Вы точно не путаете понятия "скрипт" и "эксперт"?
Точно не путаю ))
http://joxi.ru/E2pzQMZu9vxK5r
Если запустить скрипт в MetatEditor, то он выполняется на новом графике.
http://joxi.ru/bmoxjBKSxOjNM2
http://joxi.ru/V2VDjG7uxBaEdr
Я хотел бы добиться того, чтобы он выполнялся на графике из терминала, т.к. в этом окне уже есть необходимые объекты
http://joxi.ru/nAynRe1fY9bO6r
Точно не путаю ))
http://joxi.ru/E2pzQMZu9vxK5r
Если запустить скрипт в MetatEditor, то он выполняется на новом графике. Я хотел бы добиться того, чтобы он выполнялся на графике из терминала, т.к. в этом окне уже есть необходимые объекты
http://joxi.ru/nAynRe1fY9bO6r
Форум: как вставить картинку.
В режиме визуализации тестирование ВСЕГДА открывается на новом графике. Но есть и приятное: когда скрипт запускается из редактора в режиме отладки, то к новому окну графика будет применён шаблон default.tpl. Также нужно настроить сам редактор - вкладка "Отладка", где указать нужный символ и таймфрейм.
Теперь порядок действий:
Форум: как вставить картинку.
В режиме визуализации тестирование ВСЕГДА открывается на новом графике. Но есть и приятное: когда скрипт запускается из редактора в режиме отладки, то к новому окну графика будет применён шаблон default.tpl. Также нужно настроить сам редактор - вкладка "Отладка", где указать нужный символ и таймфрейм.
Теперь порядок действий:
Отлично! Спасибо!
Еще вопрос.
Продолжаю портирование скрипта
В MQL4
if(ObjectFind("1HRange")<0) {MessageBox( "1HRange not found"); return(0);}
double lRangeLimit = 0.2;
double lHiLo = l1H - l1L;
ObjectSet("1HRange",OBJPROP_PRICE1,l1H+lHiLo*lRangeLimit);
ObjectSet("1HRange",OBJPROP_PRICE2,l1H-lHiLo*lRangeLimit);
В MQL5
double lRangeLimit = 0.2;
double lHiLo = l1H - l1L;
ObjectSetDouble("1HRange",OBJPROP_PRICE1,l1H+lHiLo*lRangeLimit);
ObjectSetDouble("1HRange",OBJPROP_PRICE2,l1H-lHiLo*lRangeLimit);
Получаю
Как у прямоугольника теперь называются эти свойства?
Еще вопрос.
Продолжаю портирование скрипта
В MQL4
if(ObjectFind("1HRange")<0) {MessageBox( "1HRange not found"); return(0);}
double lRangeLimit = 0.2;
double lHiLo = l1H - l1L;
ObjectSet("1HRange",OBJPROP_PRICE1,l1H+lHiLo*lRangeLimit);
ObjectSet("1HRange",OBJPROP_PRICE2,l1H-lHiLo*lRangeLimit);
В MQL5
double lRangeLimit = 0.2;
double lHiLo = l1H - l1L;
ObjectSetDouble("1HRange",OBJPROP_PRICE1,l1H+lHiLo*lRangeLimit);
ObjectSetDouble("1HRange",OBJPROP_PRICE2,l1H-lHiLo*lRangeLimit);
Получаю
Как у прямоугольника теперь называются эти свойства?
Спасибо, но там нет моего сценария. Объект уже создан, нужно поменять 2 цены.
Опытным путем выяснилось, что нужно использовать модификатор
double lRangeLimit = 0.2;
double lHiLo = l1H - l1L;
ObjectSetDouble(0, "1HRange",OBJPROP_PRICE, 1, 57000);// l1H+lHiLo*lRangeLimit);
ObjectSetDouble(0, "1HRange",OBJPROP_PRICE, 0, 58000);//l1H-lHiLo*lRangeLimit);
В справке о нем говорится, но не дюже внятно
======================================================
prop_modifier
[in] Модификатор указанного свойства. Означает номер уровня в инструментах Фибоначчи и в графическом объекте Вилы Эндрюса. Нумерация уровней начинается с нуля.
======================================================
Может быть так?
======================================================
prop_modifier
[in] Модификатор указанного свойства. Означает номер уровня в инструментах Фибоначчи, в графическом объекте Вилы Эндрюса и других объектах, где по смыслу необходимо несколько ценовых уровней (прямоугольник, эллипс и проч.). Нумерация уровней начинается с нуля.
======================================================
//| Перемещает точку привязки прямоугольника |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectanglePointChange(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Rectangle", // имя прямоугольника
const int point_index=0, // номер точки привязки
datetime time=0, // координата времени точки привязки
double price=0) // координата цены точки привязки
{
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}