Скрипт на нескольких графиках
Приветствую!
Написал простой скрипт
Ан нет :) - толку что все окна открытых графиков прогоняются через цикл, все равно изменения происходят только там, где стоит фокус, т.е. на активном окне.
Что я не учитываю?
В функции iGetDayValue используется символ текущего графика:
А нужно указывать другой символ.
В функции iGetDayValue используется символ текущего графика:
А нужно указывать другой символ.
Делаю подобным образом в МТ4 скрипт уменьшения масштаба графика:
#include <WinUser32.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { int prev = GetParent(WindowHandle(Symbol(), Period())); int curr = GetWindow(prev, 0); for(int i=0; i<10; i++) { curr = GetWindow(curr, 2); PostMessageA(curr, WM_KEYDOWN, 0x6D, 0); // уменьшение масштаба Print("Chart: ",curr); } }
Дескрипторы окон графиков получаю:
Но сообщение не отправляется, масштаб не уменьшается.
Подскажите, пожалуйста что делаю неверно?
Делаю подобным образом в МТ4 скрипт уменьшения масштаба графика:
Дескрипторы окон графиков получаю:
Но сообщение не отправляется, масштаб не уменьшается.
Подскажите, пожалуйста что делаю неверно?
CHART_SCALE – свойство масштаба графика. //+------------------------------------------------------------------+ //| Получение масштаба графика (от 0 до 5). | //+------------------------------------------------------------------+ int ChartScaleGet(const long chart_ID=0) { //--- подготовим переменную для получения значения свойства long result=-1; //--- сбросим значение ошибки ResetLastError(); //--- получим значение свойства if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SCALE,0,result)) { //--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты" Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError()); } //--- вернем значение свойства графика return((int)result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Установка масштаба графика (от 0 до 5). | //+------------------------------------------------------------------+ bool ChartScaleSet(const long value,const long chart_ID=0) { //--- сбросим значение ошибки ResetLastError(); //--- установим значение свойства if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SCALE,0,value)) { //--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты" Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError()); return(false); } //--- успешное выполнение return(true); }
long currChart=0,prevChart=ChartFirst(); int i=0,limit=100; static long CurrID; while(i<limit) { // у нас наверняка не больше 100 открытых графиков currChart=ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график if(ChartSetInteger(currChart,....)) ... if(currChart<0) break; // достигли конца списка графиков prevChart=currChart;// запомним идентификатор текущего графика для ChartNext() i++;// не забудем увеличить счетчик }
благодарствую что подсказали направление, только такой вариант меняет масштаб только на графике куда кинешь и только когда щелкнешь по графику.
long prev = ChartFirst(); long curr = 0; for(int i=0; i<10; i++) { curr = ChartNext(prev); ChartSetInteger(curr,CHART_SCALE,0); prev=curr; }
благодарствую что подсказали направление, только такой вариант меняет масштаб только на графике куда кинешь и только когда щелкнешь по графику.
ChartSetInteger(curr,CHART_SCALE,0, Сюда ещё значение надо вписать!!!);
Alexey Viktorov:
ChartSetInteger(curr,CHART_SCALE,0,0);
результат тот же.
у меня единственный рабочий образец скрипт - меняет тф на всех графиках:
#import "user32.dll" int PostMessageA(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam); int GetWindow(int hWnd,int uCmd); int GetParent(int hWnd); #import #define GW_HWNDFIRST 0 #define GW_HWNDNEXT 2 #define WM_COMMAND 0x0111 //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { bool blnContinue = true; int intParent = GetParent(WindowHandle(Symbol(), Period())); int intChild = GetWindow(intParent, GW_HWNDFIRST); int intCmd=35400; if(intChild > 0) { if(intChild != intParent) PostMessageA(intChild, WM_COMMAND, intCmd, 0); } else blnContinue = false; while(blnContinue) { intChild = GetWindow(intChild, GW_HWNDNEXT); if(intChild > 0) { if(intChild != intParent) PostMessageA(intChild, WM_COMMAND, intCmd, 0); } else blnContinue = false; } // Now do the current window PostMessageA(intParent, WM_COMMAND, intCmd, 0); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
результат тот же.
у меня единственный рабочий образец скрипт - меняет тф на всех графиках:
Это работало далеко до того как кардинально поменяли язык и ввели в него немало новых полезных функций. В том числе и предложенную вам…
А вот бездумное вписывание чего попало туда куда вам указали ни к чему не приведёт. Почитайте документацию, те функции которые из документации скопировал для вас Виталий и может быть поймёте что надо сделать.
Могу только подсказать, что после смены масштаба поставьте принудительное обновление графика
ChartRedraw(curr);
А вот бездумное вписывание чего попало туда куда вам указали ни к чему не приведёт.
Могу только подсказать, что после смены масштаба поставьте принудительное обновление графика
вот такой вариант заработал:
input int scale=2; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { long res=-1; long prev = ChartFirst(); long curr = 0; for(int i=0; i<10; i++) { curr = ChartNext(prev); ChartSetInteger(curr,CHART_SCALE,0,scale); ChartGetInteger(curr,CHART_SCALE,0,res); ChartRedraw(curr); Print("Chart: ",curr," ",ChartSymbol(curr)," Scale: ",res); if(curr<0) break; prev=curr; }
вот такой вариант заработал:
А такой вариант покороче
/********************Script program start function*******************/ void OnStart() { long currChart = 0; while(currChart >= 0 && !IsStopped()) { currChart = ChartNext(currChart); ChartSetInteger(currChart, CHART_SCALE, 0, 3); ChartRedraw(currChart); } }/******************************************************************/
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Приветствую!
Написал простой скрипт
{
long currChart,prevChart=ChartFirst();
int i=0,limit=10;
while(i<limit)
{
Print( "current graph =", prevChart);
doGraphCorrection(prevChart);
currChart=ChartNext(prevChart);
if(currChart<0) break;
prevChart=currChart;
i++;
}
}
void doGraphCorrection(long vChartID)
{
int hIndicator;
double vIndicator;
double l1L, l1H;
if(ObjectFind(vChartID,"1H")<0) { MessageBox( "1H not found"); return;}
l1H = iGetDayValue(2, 1);
ObjectSetDouble(vChartID,"1H",OBJPROP_PRICE, l1H);
if(ObjectFind(vChartID,"1L")<0) { MessageBox( "1L not found"); return;}
l1L = iGetDayValue(2, 2);
ObjectSetDouble(vChartID,"1L",OBJPROP_PRICE, l1L);
}
double iGetValue(int handle, int buffer_num)
{
double MA[1];
ResetLastError();
if(CopyBuffer(handle,buffer_num,0,1,MA)<0)
{
PrintFormat("Failed to copy data from the indicator, error code %d",GetLastError());
return(0.0);
}
return(MA[0]);
}
double iGetDayValue(int iDayNum, int iValueType)
// iValueType {0 - Open, 1 - High, 2 - Low, 3 - Close}
{
MqlRates rates[];
ArraySetAsSeries(rates,true);
int copied=CopyRates(Symbol(),PERIOD_D1,0,iDayNum,rates);
// if(copied>0) Print("Скопировано баров: "+copied);
// else Print("Не удалось получить исторические данные по символу ",Symbol());
switch(iValueType)
{
case 1: return(rates[iDayNum-1].high);
case 2: return(rates[iDayNum-1].low);
default: return(0.0);
}
return(0.0);
}
Ожидаю от него, что на всех открытых в терминале графиках он переместит линии 1L и 1H на мин, макс. предыдущего дня.
Ан нет :) - толку что все окна открытых графиков прогоняются через цикл, все равно изменения происходят только там, где стоит фокус, т.е. на активном окне.
Что я не учитываю?