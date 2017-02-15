копир для брокера с запретом авто торговли
нужен копир сделок мт4 для брокера с запретом авто торговли
чтобы как минимум без магик сделки копировал и без комментариев как будто руками открываю, +время человеческого фактора задержка между открытиями
я не уверен но чтобы была опция менять название советника либо чтобы названия вообще не было.
цель чтобы сделки копировались автоматом где торговля советниками запрешена
тп и сл не так сильно важны если он круглосуточно будет работать
нужен копир сделок мт4 для брокера с запретом авто торговли
чтобы как минимум без магик сделки копировал и без комментариев как будто руками открываю, +время человеческого фактора задержка между открытиями
я не уверен но чтобы была опция менять название советника либо чтобы названия вообще не было.
цель чтобы сделки копировались автоматом где торговля советниками запрешена
тп и сл не так сильно важны если он круглосуточно будет работать
Аааа ,зря ссылку на фриланс дал ,тут без него ,не обойтись
а есть такой вариант чтобы советник в журнал в терминале эксперт ничего не писал?
Без вариантов ,тут только один вариант - всё по чесноку
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
нужен копир сделок мт4 для брокера с запретом авто торговли
чтобы как минимум без магик сделки копировал и без комментариев как будто руками открываю, +время человеческого фактора задержка между открытиями
я не уверен но чтобы была опция менять название советника либо чтобы названия вообще не было.
цель чтобы сделки копировались автоматом где торговля советниками запрешена
тп и сл не так сильно важны если он круглосуточно будет работать