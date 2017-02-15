копир для брокера с запретом авто торговли

Новый комментарий
 

нужен копир сделок мт4 для брокера с запретом авто торговли

чтобы как минимум без магик сделки копировал и без комментариев как будто руками открываю, +время человеческого фактора задержка между открытиями

я не уверен но чтобы была опция менять название советника либо чтобы названия вообще не было.

цель чтобы сделки копировались автоматом где торговля советниками запрешена

тп и сл не так сильно важны если он круглосуточно будет работать 

 
profesor_rus:

нужен копир сделок мт4 для брокера с запретом авто торговли

чтобы как минимум без магик сделки копировал и без комментариев как будто руками открываю, +время человеческого фактора задержка между открытиями

я не уверен но чтобы была опция менять название советника либо чтобы названия вообще не было.

цель чтобы сделки копировались автоматом где торговля советниками запрешена

тп и сл не так сильно важны если он круглосуточно будет работать 

https://www.mql5.com/ru/job
Фриланс-сервис на MQL5.com
Фриланс-сервис на MQL5.com
  • www.mql5.com
Заказы на разработку программ для трейдинга
 
profesor_rus:

нужен копир сделок мт4 для брокера с запретом авто торговли

чтобы как минимум без магик сделки копировал и без комментариев как будто руками открываю, +время человеческого фактора задержка между открытиями

я не уверен но чтобы была опция менять название советника либо чтобы названия вообще не было.

цель чтобы сделки копировались автоматом где торговля советниками запрешена

тп и сл не так сильно важны если он круглосуточно будет работать 

Аааа ,зря ссылку на фриланс дал ,тут  без него ,не обойтись 

 

 
а есть такой вариант чтобы советник в журнал в терминале эксперт ничего не писал?
 
profesor_rus:
а есть такой вариант чтобы советник в журнал в терминале эксперт ничего не писал?
Без вариантов ,тут только один вариант - всё по чесноку 
 
Server Muradasilov:
Без вариантов ,тут только один вариант - всё по чесноку 
Почему ты так решил? Что мешает написать вызов окна открытия ордера и имитировать нажатие соответствующей кнопки? Мешает только возможности MQL и больше ничего. Но ведь сколько ещё языков программирования на белом свете...
Новый комментарий