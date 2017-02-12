Почему сигналы МТ5 не так эффективны как МТ4? - страница 2

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Gennady Mazur:
под МТ4 все легче...и проще...
Подключите нужные библиотеки один раз и пишите так же, как в MT4. Разница будет минимальна.
 
Gennady Mazur:
под МТ4 все легче...и проще...
МТ4  обречен на медленную мучительную смерть. Он утонет как Титаник налетев на айсберг по имени MT5.
И если вы хотите  входить на уходящий пароход с комфортом - как Роза Доусен прибыла на Титаник, то надо переходить на МТ5 сейчас.
Хотя есть шанс вскочить на пароход  как Джек Доусон - но будет поздно, на пароходе уже все будут кодить на MQL5 и вам достанется место только в 3 классе , ниже ватерлинии.
 
Yuriy Zaytsev:
МТ4  обречен на медленную мучительную смерть. Он утонет как Титаник налетев на айсберг по имени MT5.
И если вы хотите  входить на уходящий пароход с комфортом - как Роза Доусен прибыла на Титаник, то надо переходить на МТ5 сейчас.
Хотя есть шанс вскочить на пароход  как Джек Доусон - но будет поздно, на пароходе уже все будут кодить на MQL5 и вам достанется место только в 3 классе , ниже ватерлинии.

просьба объяснить. 

я только несколько месяцев что - то пытаюсь слепить на 4ку 

 
у MT4 больше срок экспуатации и аудитория пользователей, ну он просто раньше родился

поэтому и сигналов больше. По поводу что они качественнее - то так же сливаются и и другие)

 
 
Igor Yeremenko:
у MT4 больше срок экспуатации и аудитория пользователей, ну он просто раньше родился

поэтому и сигналов больше. По поводу что они качественнее - то так же сливаются и и другие)

 

Даже по миниграфикам сигналов понятно какие качественнее...

МТ4

МТ4 

 МТ5

 МТ5

Это топ по подписчикам, то есть рейтинг инвесторов...

 
MT4 несомненно будет жить, но это умирающий лев.
 
Yuriy Zaytsev:
MT4 несомненно будет жить, но это умирающий лев.

Смотреть с 00:15. 

 
Taras Slobodyanik:

По моему опыту, те кто переходил на МТ5 (делал у меня заказ советников/индикаторов для МТ5), все возвращались назад к МТ4.
То есть МТ4 всё еще вне конкуренции. Народ не видит явных преимуществ.

каких еще преимуществ?
 
fxsaber:

Смотреть с 00:15. 

лев еще жив!
 
Yury Kirillov:

Даже по миниграфикам сигналов понятно какие качественнее...

МТ4

 

 МТ5

 

Это топ по подписчикам, то есть рейтинг инвесторов...

Кому понятно, а кому нет.
В чем качество? Количество подписчиков? Это конечно может быть показателем эффективности сигнала (перечитал название этой ветки), но для меня - не всегда.
Конечно, многие люди идут "по тренду", подписываясь на сигналы с большим количеством подписчиков, но это не эффективность самого сигнала, а закон жизни.

И, кстати, обычно считается (очень много англоязычной литературы перечитал на этот счет за последние 15 лет), что до 25 - 30% годового прироста - это отлично, а если более 30% прирост в год (в год, не в месяц) - то это уже извиняюсь "грааль".

В чем на одном скриншоте качественнее, чем на другом?
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