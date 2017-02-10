ФУРЬЕ, что то не так!
Очевидно, проблема в ДЛЛ ?
Судя по спектру присутствует статическая составляющая. Обычно перед преобразованием сигнал центрируют вычитая из всех значений среднее.
Да и кто вам сказал, что по ценам вы должны видеть гармоники?
Фурье это разводка!! Пиши диссертацию, разоблачитель
Вертикальную ось сделайте логарифмической.
roma_krasava:Хоть таблицу умножения выучил, а? Взялся рассуждать о Фурье.
Фурье это разводка!! Пиши диссертацию, разоблачитель
Фурье это разводка!! Пиши диссертацию, разоблачитель
Vladimir Tkach:Как, в самом преобразовании, или от результата?
Вертикальную ось сделайте логарифмической.
Вертикальную ось сделайте логарифмической.
В результатах на графике. Но легче не станет. Лишь больше мусора увидишь.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Друзья, не могу понять в чем дело, высчитываю БПФ на mql5. Сигнал получается не гармоничный.
int arr=1050;
double arrayZ[arr];
//-----------------
int tnn1=MathPow(2,10);// размер массива должен быть степенью двойки
double aa[];
int N=ArrayResize(aa,tnn1);
// Построение спектра
double sig;
for(int i=0; i<=N-1; i++)
{
sig=arrayZ[i+1]; // рыночные цены
aa[i]=sig;
}
// Прямое преобразование Фурье - после выпонения функции в массиве aa[] - спектрограмма
realfastfouriertransform(aa,tnn1,false);
//--- Вывод спектрограммы на экран
for(int i=0; i<=(N-1)/2; i++)
{
// Модуль комплексного числа
arrayZ[i+1]=(MathSqrt(aa[i*2]*aa[i*2]+aa[i*2+1]*aa[i*2+1]))/(N/2);
}