Как заставить терминал подключаться только с определенного IP?
Шалом!
О чем речь? Я о подключении терминала к торговому серверу.
Выражайте правильно свои мысли
Добавлено
Настройте Windows firewall на исходящие IP
Выражайте правильно свои мысли
Добавлено
Настройте Windows firewall на исходящие IP
Настроил уже. Только судя по всему он ломится с другого IP и соединения нет.
Брокер какой?
А есть разница? К чему вопрос?
Есть дефолтный IP у машины. В PowerShell есть команда Set-NetIPAddress с параметром -SkipAsSource (это то, что я пока нашел). Если параметр true, то не используется этот IP как дефолтный для исходящих соединений. Тачка кстати серверная.
Так вот дефолтный IP у меня один, а МТ должен подключаться через другой IP, а он по всей видимости ломится через дефолтный (через который соединение закрыто на фаерволе). Вопрос, как заставить МТ использовать конкретный IP для подключения (средствами винды или может у МТ что-то есть).
Можно прописать static route на некоторые подсети или адреса.
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Здравствуйте.
Хочу чтоб метатрейдер подключался только с одного IP на машине. Как это можно сделать?