Как заставить терминал подключаться только с определенного IP?

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Здравствуйте.

Хочу чтоб метатрейдер подключался только с одного IP на машине. Как это можно сделать? 

 
Шалом!

В настройках видел такое. 
Или можно написать в Сервисдеск. 
Вход с других айпи - заблокирует вашу аккаунт, потом через Сервисдеск можно попросить разблокировать.
 
Alexander Ivanov:
Шалом!

В настройках видел такое. 
Или можно написать в Сервисдеск. 
Вход с других айпи - заблокирует вашу аккаунт, потом через Сервисдеск можно попросить разблокировать.
О чем речь? Я о подключении терминала к торговому серверу.
 
igorbel:
О чем речь? Я о подключении терминала к торговому серверу.

Выражайте правильно свои мысли

Добавлено

Настройте Windows firewall на исходящие IP 

 

 
prostotrader:

Выражайте правильно свои мысли

Добавлено

Настройте Windows firewall на исходящие IP 

 

Настроил уже. Только судя по всему он ломится с другого IP и соединения нет.
 
igorbel:
Настроил уже. Только судя по всему он ломится с другого IP и соединения нет.
Брокер какой?
 
Помоему решение только через ваш брокер.
Звоните менеджеру, пусть установит лимит айпи к вашим счетам.
 
prostotrader:
Брокер какой?

А есть разница? К чему вопрос?

Есть дефолтный IP у машины. В PowerShell есть команда Set-NetIPAddress с параметром -SkipAsSource (это то, что я пока нашел). Если параметр true, то не используется этот IP как дефолтный для исходящих соединений. Тачка кстати серверная.

Так вот дефолтный IP у меня один, а МТ должен подключаться через другой IP, а он по всей видимости ломится через дефолтный (через который соединение закрыто на фаерволе). Вопрос, как заставить МТ использовать конкретный IP для подключения (средствами винды или может у МТ что-то есть). 

 
Можно прописать static route на некоторые подсети или адреса.
 
MetaQuotes Software Corp.:
Можно прописать static route на некоторые подсети или адреса.
Это надо будет статично прописать адрес торгового сервера?
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