Задачка из математики 9-го класса - страница 6
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Дак все правильно - поставишь другой коэффициент при переменной времени, и получишь другой наклон. Но только надо еще добавить вычисление свободной переменной, чтобы прямая начиналась с нужного места.
Что-то мне не нравится (визуально) наклон графика. Считаю наклон по вашей формуле (либо по моей, делю коэффициент на кол-во секунд в таймфрейме, результаты одинаковые). Но на графике это выглядит как недобор поворота. Ищу разницу между красными графиками, затем откладываю разницу в виде зеленого, и чисто визуально кажется, что наклон более пологий получается. Т.е. задача сделать такой же наклон как у нижнего графика. Сверху M1 тф, снизу H1. Или это только визуально кажется? :) Справа подписаны коэффициенты, на верхнем графике какой был и какой стал после преобразования, т.е. стал равным нижнему коэфф.
Есть предположение, что это как раз из-за масштабирования получается, на верхнем графике по ценовой оси больше насечек, т.е. он просто больше сжат. Ну в общем по ходу так и есть.
Есть предположение, что это как раз из-за масштабирования получается, на верхнем графике по ценовой оси больше насечек, т.е. он просто больше сжат. Ну в общем по ходу так и есть.
Ну так о том и речь, что если мерять угол транспортиром - то будет играть роль масштаб. А вы ж хотели, чтобы наклон не зависел от масштаба ! Независимость от масштаба может быть получена только одним способом - привязкой ко времени. А нарисовать один и тот же график можно любым наклоном - в зависимости от масштаба оси Х.
да, похоже что на данном этапе я остаюсь удовлетворен, спасибо за помощь :)