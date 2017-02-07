Кому принадлежит ЦБ? - страница 6
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масонов уже вскрыли в теме или еще нет?
Если они не подчиняются правительству, тогда кому?
Формально, никакой зависимости у ЦБ РФ от МВФ нет, но это формально, реально выполняются рекомендации МВФ.
Почему грохнулся рубль.
По моему мнению. Тут виноваты цены на нефть, санкции и прочий негатив против России. Бюджет был спроектирован с учетом средней цены на нефть 100$. Цена на нефть падала и если отставить рубль на прежнем уровне то бюджет бы недополучил огромных сумм. Кроме того поддержка рубля на прежнем уровне сильно бы сократила золотовалютный резерв ЦБ. ЦБ для поддержания прежнего курса вынужден был бы продавать доллар большими объемами. То есть фактически стоять против установившегося на тот момент тренда. Когда падал рубль я следил за объемами валютных операций ЦБ (ранее на оф. сайте ЦБ публиковались эти данные с небольшой задержкой, как сейчас не знаю когда курс стабилизировался следить перестал). Так вот ЦБ в то время увеличил объем продаж $ совсем не немного, что было явно не достаточно что бы противостоять спекулянтам и прочим участникам рынка играющим против рубля. Единственное что сделал ЦБ для поддержки рубля это увеличение процентной ставки. И сделал он это именно в тот момент когда курс достиг того уровня когда можно компенсировать потери бюджета. Цена на нефть упала почти в два раза (продаем мы нефть за доллары), рубль подешевел против доллара почти в два раза вот такая получается математика.
Национализацию ещё и заслужить надо.
Почему грохнулся рубль.
По моему мнению. Тут виноваты цены на нефть, санкции и прочий негатив против России. Бюджет был спроектирован с учетом средней цены на нефть 100$. Цена на нефть падала и если отставить рубль на прежнем уровне то бюджет бы недополучил огромных сумм. Кроме того поддержка рубля на прежнем уровне сильно бы сократила золотовалютный резерв ЦБ. ЦБ для поддержания прежнего курса вынужден был бы продавать доллар большими объемами. То есть фактически стоять против установившегося на тот момент тренда. Когда падал рубль я следил за объемами валютных операций ЦБ (ранее на оф. сайте ЦБ публиковались эти данные с небольшой задержкой, как сейчас не знаю когда курс стабилизировался следить перестал). Так вот ЦБ в то время увеличил объем продаж $ совсем не немного, что было явно не достаточно что бы противостоять спекулянтам и прочим участникам рынка играющим против рубля. Единственное что сделал ЦБ для поддержки рубля это увеличение процентной ставки. И сделал он это именно в тот момент когда курс достиг того уровня когда можно компенсировать потери бюджета. Цена на нефть упала почти в два раза (продаем мы нефть за доллары), рубль подешевел против доллара почти в два раза вот такая получается математика.
Вы это серьёзно?!
Единственное назначение золотовалютных резервов это как раз поддержание рубля, и не важно что они немного сократятся. Вам не кажется странным, что недостаток денег в бюджете не пополняется с этих резервов, что для обычного человека было бы логичным, и почему эти резервы не идут на инвестирование?
"ЦБ для поддержания прежнего курса вынужден был бы продавать доллар большими объемами." - о чём вы? продавать доллар тут означает покупка за него рубля, его не так много в свободном плавании, держать можно было легко.
"Так вот ЦБ в то время увеличил объем продаж $ совсем не немного, что было явно не достаточно что бы противостоять спекулянтам и прочим участникам рынка играющим против рубля." - ЦБ в тот момент вёл именно так, чтобы можно было бы хорошенько вытрясти с нас деньги!!! Результат вы видите сами.
"Единственное что сделал ЦБ для поддержки рубля это увеличение процентной ставки." - вам лучше сжечь все свои учебники по экономике.
Как в той пестне: "....... Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса! ....." Для тех хто в танке - Трамп уже распорядился, чтобы для всех российских центробанковских гнид накалякали дипломатических прикрытий в виде дипломатического статуса, чтобы вообще никакой уголовной ответственности за деяния в России не было! А их там далеко не десять тысяч мерзавцев. Смекаем!? Теперь все россиянские центоробанкстеры будут американскими дипломатами. Усё, взятки гладки.
ужос.....................
Это как со спичками - и никаких следов!
Вы это серьёзно?!
Единственное назначение золотовалютных резервов это как раз поддержание рубля, и не важно что они немного сократятся. Вам не кажется странным, что недостаток денег в бюджете не пополняется с этих резервов, что для обычного человека было бы логичным, и почему эти резервы не идут на инвестирование?
"ЦБ для поддержания прежнего курса вынужден был бы продавать доллар большими объемами." - о чём вы? продавать доллар тут означает покупка за него рубля, его не так много в свободном плавании, держать можно было легко.
"Так вот ЦБ в то время увеличил объем продаж $ совсем не немного, что было явно не достаточно что бы противостоять спекулянтам и прочим участникам рынка играющим против рубля." - ЦБ в тот момент вёл именно так, чтобы можно было бы хорошенько вытрясти с нас деньги!!! Результат вы видите сами.
"Единственное что сделал ЦБ для поддержки рубля это увеличение процентной ставки." - вам лучше сжечь все свои учебники по экономике.
Это только мое мнение. Вы можете с ним не соглашаться я вам его не навязываю.
Это только мое мнение. Вы можете с ним не соглашаться я вам его не навязываю.