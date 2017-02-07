Кому принадлежит ЦБ? - страница 5
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Интересно, сколько страниц будет?
Пока не разберёмся кто виноват и что делать)).
Меня поражают такие вопросы: "Кому, то принадлежит, кому это?"
Приди возьми, твоё будет!
не достаточно, надо будет еще удержать, то что взял...
ЗЫ: я не тактик, я - стратег )
А по теме - Старикова почитайте внимательно, кому интересно