Кому принадлежит ЦБ? - страница 5

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Копание в нужном направлении пошло)).
 
prostotrader:
Интересно, сколько страниц будет?
Пока не разберёмся кто виноват и что делать)).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Пока не разберёмся кто виноват и что делать)).
Боюсь, что к тому моменту ветка будет перегружена флудом в котором нормальные посты просто потеряются. Поэтому с вопросом кто виноват и что делать лучше всего обратится к трудам Чернышевского. :)
 
Aliaksandr Hryshyn:
Копание в нужном направлении пошло)).
Задачи Центробанка России


Основными целями Центробанка РФ считаются: защита и гарантия устойчивости рубля, обеспечение беспрерывной и эффективной работы платежной системы, развитие банковской системы России.

Следуя из целей, на Центробанке РФ лежит несколько задач:
 
    Он должен быть эмиссионным центром РФ, то есть обладать монопольным правом выпуска денег (что подтверждает ст.75 Конституции РФ);
    Он должен являться правительственным банком, то есть выполнять правительственные расчетные операции, предоставлять ему кредиты, поддерживать экономические программы государства. А также Центробанк РФ должен хранить золотовалютные резервы (ЗВР) страны;
    Он должен быть главным расчетным центром государства, то есть быть посредником при безналичных расчетах между другими банками РФ;
    Он должен быть «банком для банков», а значит, работать не с посторонними клиентами, а главным образом с банками РФ. Взаимодействие их характеризуется тем, что Центробанк РФ хранит резервы других банков (в установленном законом размере), осуществлять контроль над деятельностью других банков на территории страны выдавать им кредиты;
    Он должен заниматься регулированием экономики кредитно-денежными методами. Центробанк РФ может выдавать правительству кредиты на погашение дефицита в государственном бюджете, однако не может финансировать кредиты для погашения дефицитов внебюджетных государственных фондов и бюджетов российских субъектов.

Получение прибыли не относится к главной цели Центробанка РФ.




Кто является председателем (главой) ЦБ РФ


Согласно ст.83 Конституции РФ президент России предлагает Государственной Думе кандидата для выбора на должность председателя Центробанка РФ. Президент также может поставить перед Государственной Думой вопрос о снятии главы Центробанка РФ с занимаемого поста.

С 2013 года Эльвира Набиуллина служит главой Центробанка РФ.
 




Кому подчиняется ЦБ РФ 


ЦБ РФ дан особый конституционно-правовой статус. Его функции и полномочия и статус устанавливаются федеральным законом № 86-ФЗ. Юридически ЦБ РФ это негосударственный орган, т. е. не является собственностью государства, и его сотрудники не являются государственными служащими, статус ЦБ РФ определен как юридическое лицо. Но фактически, по своим полномочиям и целям относится к государственным органам, так как осуществление его функций предусматривает меры государственного принуждения.





Кому принадлежит Банк России


Уставной капитал и все имущество Центробанка относятся к федеральной собственности, в то же время ЗВР и своим имуществом Центробанк распоряжается самостоятельно. Центробанк РФ не расчитывается по обязательствам России, в равной степени, как и Россия не платит по долгам Центробанка, если иное не предусматривается законом. Трактовать это можно так: государство может обанкротиться, даже при наличии запаса ЗВР хранящегося в ЦБ РФ.

Фактически правительство зависит от ЦБ России. Центробанк финансово независим от государства. Он сам покрывает свои расходы доходами. До 2014 года Центробанк РФ перечислял в бюджет РФ половину своих доходов после уплаты всех налогов и сборов. Осенью 2014 года Владимиром Путиным был подписан закон, который обязал перечислять в федеральный бюджет уже 75% доходов Центробанка. В этом году Центробанк обязали отдавать 15% доходов Внешэкономбанку.





Кто управляет Центробанком России


Согласно статьи № 15-ФЗ о «Центральном Банке РФ» структура управления ЦБ РФ состоит из главы и членов совета директоров в количестве 14 человек. Члены Совета избираются Государственной думой по предложению председателя Центробанка в согласовании с президентом РФ. Совет директоров избирается на пять лет и работает на регулярной основе.
 

 
 
Alexandr Bryzgalov:
Меня поражают такие вопросы: "Кому, то принадлежит, кому это?"

Приди возьми, твоё будет!
не достаточно, надо будет еще удержать, то что взял...
 
Alexander Bereznyak:
не достаточно, надо будет еще удержать, то что взял...
это уже другой вопрос

ЗЫ: я не тактик, я - стратег )
 
Aliaksandr Hryshyn:
Кому принадлежит ЦБ?
Такой странный вопрос.
Форексу )))))
[Удален]  
Не парьтесь, герб на рубле уже поменяли. Глядишь скоро и национализируют - как пойдёт 



А по теме - Старикова почитайте внимательно, кому интересно
Банк России заменит на монетах свою эмблему на герб РФ
  • 2015.12.30
  • www.interfax.ru
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ принял решение с 2016 года при чеканке монет использовать герб России, говорится в пресс-релизе ЦБ. В настоящее время в оформлении аверсов всех монет используется эмблема Банка России. Регулятор поясняет, что в мировой практике принято изображать на монетах либо герб государства, либо...
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Cын спpашивает у отца: — Папа,а что такое филиал... — Так вот твой гоpшок и есть филиал нашего унитаза.
 
Национализацию ещё и заслужить надо.
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