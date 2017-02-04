Направление последующего тика - страница 2

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Uladzimir Izerski:

На котирах в 4 знака вероятность определить направление тика ихмо выше.

Потому как я могу анализировать поведение цены с 5ти значной котировки где информации о цене уже будет значительно больше. 


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Дмитрий:
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Могу провести исследование. Только платно.)))
 
Uladzimir Izerski:
Могу провести исследование. Только платно.)))
Так если ты его не проводил - зачем пишешь?
 
Uladzimir Izerski:

Каким образом разряднось числа несет больше информации для анализа?
 
Uladzimir Izerski:
Могу провести исследование. Только платно.)))

Да я уже провел) и отписался топикстартеру несколькими постами выше)).

Можно конечно и более детальные исследования провести и расписать что да как... но это целая научная работа будет. Безусловно зависимость следующего тика от предыдущего есть и от предыдущего и от самого первого тика в истории. но никому пока не удалось ее выявить, поэтому вероятность следующего тика 50% на достаточно большой выборке. 

 
Дмитрий:
Каким образом разряднось числа несет больше информации для анализа?

посмотри, а потом упрекай.

 

 
Можно пойти ещё дальше и сказать, что после каждых двух пунктов вверх вероятность пункта вниз будет увеличиваться
 
Ivan Butko:
Можно пойти ещё дальше и сказать, что после каждых двух пунктов вверх вероятность пункта вниз будет увеличиваться
Нет.
 
Uladzimir Izerski:

посмотри, а потом упрекай.

 

И что?
 
Дмитрий:
Нет.
А после трёх пунктов вверх вероятность пункта вниз - ещё больше
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