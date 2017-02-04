Направление последующего тика - страница 2
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На котирах в 4 знака вероятность определить направление тика ихмо выше.
Потому как я могу анализировать поведение цены с 5ти значной котировки где информации о цене уже будет значительно больше.
Показывай результаты
Могу провести исследование. Только платно.)))
Могу провести исследование. Только платно.)))
Да я уже провел) и отписался топикстартеру несколькими постами выше)).
Можно конечно и более детальные исследования провести и расписать что да как... но это целая научная работа будет. Безусловно зависимость следующего тика от предыдущего есть и от предыдущего и от самого первого тика в истории. но никому пока не удалось ее выявить, поэтому вероятность следующего тика 50% на достаточно большой выборке.
Каким образом разряднось числа несет больше информации для анализа?
посмотри, а потом упрекай.
Можно пойти ещё дальше и сказать, что после каждых двух пунктов вверх вероятность пункта вниз будет увеличиваться
посмотри, а потом упрекай.
Нет.