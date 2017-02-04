Направление последующего тика - страница 4
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В 4х значном тике зашита волновая структура более низкого уровня 5ти значного.
Легче становиться при желании определить направление тика 4х значки. Но это уже чисто из любопытства можно заниматься. Но возможно и применимо где-то.
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Не совсем так , идет регрессия к среднему.
Мдя...
Народ, я поражаюсь... До тиков уже дошли...
Ну, вероятность дневок, четырехчасовок, часовок - очень даже разумно искать. Пятнадцатиминуток - меня уже берут сомнения, тем более пятиминуток. Считаю, что пытаться заработать на вероятности минутных свечей - уже совершенно бесполезно. Но на тиках ???
50/50 при достаточно большой выборке.
При маленьких выборках - как Бог на душу положит
Ну, вероятность дневок, четырехчасовок, часовок - очень даже разумно искать. Пятнадцатиминуток - меня уже берут сомнения, тем более пятиминуток. Считаю, что пытаться заработать на вероятности минутных свечей - уже совершенно бесполезно. Но на тиках ???
Мдя...
Народ, я поражаюсь... До тиков уже дошли...
Ну, вероятность дневок, четырехчасовок, часовок - очень даже разумно искать. Пятнадцатиминуток - меня уже берут сомнения, тем более пятиминуток. Считаю, что пытаться заработать на вероятности минутных свечей - уже совершенно бесполезно. Но на тиках ???
А кто писал про "вероятность заработать"?
Писали про вероятность
Мдя...
Народ, я поражаюсь... До тиков уже дошли...
Ну, вероятность дневок, четырехчасовок, часовок - очень даже разумно искать. Пятнадцатиминуток - меня уже берут сомнения, тем более пятиминуток. Считаю, что пытаться заработать на вероятности минутных свечей - уже совершенно бесполезно. Но на тиках ???
0.5 ничему абсолютно не мешает, включая и флэты и тренды.
Дядя Ширяев ответит на все ваши вопросы. Чисто по теме расклада следущего тика, если мы знаем предыдущий, смотреть с 24 минуты.
Ну а кому лень смотреть:
Пусть Р- решка , а О- орел.
Комбинаций типа: Р-О или О-Р будет больше чем комбинаций типа:
О-О или Р-Р.
Ты что-то продешевил, 20$ минимум.