Направление последующего тика - страница 4

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В 4х значном тике зашита волновая структура более низкого уровня 5ти значного. 

Легче становиться при желании определить направление тика 4х значки. Но это уже чисто из любопытства можно заниматься. Но возможно и применимо где-то.


 
Evgeny Belyaev:

Не совсем так , идет регрессия к среднему. 

0.5 ничему абсолютно не мешает, включая и флэты и тренды.
 

Мдя...

Народ, я поражаюсь... До тиков уже дошли... 

Ну, вероятность дневок, четырехчасовок, часовок - очень даже разумно искать. Пятнадцатиминуток - меня уже берут сомнения, тем более пятиминуток.  Считаю, что пытаться заработать на вероятности минутных свечей - уже совершенно бесполезно. Но на тиках ???

 
Дмитрий:

50/50 при достаточно большой выборке.

При маленьких выборках - как Бог на душу положит 

Только это будет уже не вероятность, а как Бог на душу положит, так и назовете.)
 
George Merts:

Ну, вероятность дневок, четырехчасовок, часовок - очень даже разумно искать. Пятнадцатиминуток - меня уже берут сомнения, тем более пятиминуток.  Считаю, что пытаться заработать на вероятности минутных свечей - уже совершенно бесполезно. Но на тиках ??? 

Работают и на тиках, и вполне себе ничего. HFT называется.
 
George Merts:

Мдя...

Народ, я поражаюсь... До тиков уже дошли... 

Ну, вероятность дневок, четырехчасовок, часовок - очень даже разумно искать. Пятнадцатиминуток - меня уже берут сомнения, тем более пятиминуток.  Считаю, что пытаться заработать на вероятности минутных свечей - уже совершенно бесполезно. Но на тиках ???

А кто писал про "вероятность заработать"?

Писали про вероятность 

 
George Merts:

Мдя...

Народ, я поражаюсь... До тиков уже дошли... 

Ну, вероятность дневок, четырехчасовок, часовок - очень даже разумно искать. Пятнадцатиминуток - меня уже берут сомнения, тем более пятиминуток.  Считаю, что пытаться заработать на вероятности минутных свечей - уже совершенно бесполезно. Но на тиках ???

Вопрос не в заработке , а в вероятности.
 
Yuriy Asaulenko:
0.5 ничему абсолютно не мешает, включая и флэты и тренды.


 

 Дядя Ширяев ответит на все ваши вопросы. Чисто по теме расклада следущего тика, если мы знаем предыдущий, смотреть с 24 минуты. 

 

Ну а кому лень смотреть:

Пусть Р- решка , а О- орел.

Комбинаций типа: Р-О или О-Р будет больше чем комбинаций типа:

О-О или Р-Р. 

 
Evgeny Belyaev:
Ты что-то продешевил, 20$ минимум.
Не-е-е, вместо проверки будет дисскуссия, яростная, тупая и бессмыссленная, как 80% всех споров.
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