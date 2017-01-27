Не работает MT5, но работает MT4 - страница 2
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домашний
И главное на VDS все работать будет :(
Прямо загадка: или мне Comodo IS с брандмауэром Windows где-то правил прописали..., или с провайдерами не повезло, или еще что, но именно MT5 отказывается работать и все тут.
На VDS при запросе "открыть счет" ping-и есть, на домашнем компьютере - n/a
У Internet Explorer случайно не прописан прокси-сервер в сетевых настройках?
И главное на VDS все работать будет :(
Прямо загадка: или мне Comodo IS с брандмауэром Windows где-то правил прописали..., или с провайдерами не повезло, или еще что, но именно MT5 отказывается работать и все тут.
На VDS при запросе "открыть счет" ping-и есть, на домашнем компьютере - n/a
У Internet Explorer случайно не прописан прокси-сервер в сетевых настройках?
Проверьте правила брандмаура Windows - может точно правило есть запрещающее.
А тут смотрели - Панель управления\Система и безопасность\Брандмауэр Windows\Разрешенные программы ?