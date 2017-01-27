Не работает MT5, но работает MT4 - страница 2

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Alexander Belozerov:
домашний
С модема тоже не удаётся открыть?
 
нет, я упорно не понимаю в чем подвох, много вариантов пробовал уже
 

И главное на VDS все работать будет :(

Прямо загадка: или мне Comodo IS с брандмауэром Windows где-то правил прописали..., или с провайдерами не повезло, или еще что, но именно MT5 отказывается работать и все тут.

На VDS при запросе "открыть счет" ping-и есть, на домашнем компьютере - n/a

 

У Internet Explorer случайно не прописан прокси-сервер в сетевых настройках? 

Когда прокси нет. 

 
Alexander Belozerov:

И главное на VDS все работать будет :(

Прямо загадка: или мне Comodo IS с брандмауэром Windows где-то правил прописали..., или с провайдерами не повезло, или еще что, но именно MT5 отказывается работать и все тут.

На VDS при запросе "открыть счет" ping-и есть, на домашнем компьютере - n/a

Мысль здравая...
 
Vladimir Karputov:

У Internet Explorer случайно не прописан прокси-сервер в сетевых настройках? 

 

нет, конечно, все также
 
Проверьте правила брандмаура Windows - может точно правило есть запрещающее.
 
Vladimir Karputov:
Проверьте правила брандмаура Windows - может точно правило есть запрещающее.
Я только вот это вижу - запретить нигде нет
брандмауэр
 
А тут смотрели - Панель управления\Система и безопасность\Брандмауэр Windows\Разрешенные программы ?
 
Vladimir Karputov:
А тут смотрели - Панель управления\Система и безопасность\Брандмауэр Windows\Разрешенные программы ?
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