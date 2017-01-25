Стратегия на 100 процентов прибыльная. - страница 2
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Согласен. Но это чтоб не было на протяжении всех профитов отката. И мы всегда предполагаем убытки, о тут они предсказуемые и просчитываемые. Можно на последних профитах поставить ордера на продолжение тренда с лотом суммарным противоположных минусовых сделок (локирнуть), но тут придётся посопровождать. Можно расширить диапозан цен, с меньшим лотом входить.
Сейчас скрин скину
не скину, не получается.
Эта орава не страшная. Закрываем когда цена закрыла часть этой оравы и отскочила обратно до плюсового показания депозита. У кого как с анализом, куда дальше цена пойдёт. У меня по большому счёту плохо с анализом, хотя два года уже торгую на демо. Поэтому я закрываю в лучшем случае когда цена ворачивается на цену открытия после 3-4-5 профитов, а это 20+40+60+80+100.
А вот, когда залокируетесь, цена по закону подлости сразу развернётся или поболтается в районе этого локирующего ордера и пойдёт назад. Как разруливать будете этот лок?
Безоткатные тренды есть. Вот пример открытия восьми пар (то есть 200, 400, 600 и так восемь раз):
Можете проверить сами - очень рискованная стратегия:
Всем доброго... Я не знаю, может эта стратегия есть уже и как то называется, но я до неё додумался и протестировал в течении двух месяцев сам. Прибыль за неполный январь 2017 50%, при этом стратегию можно назвать среднесрочной, хотя зависит от валатильности. Стратегия без стопов и я так понял безрисковая абсолютно. Может у вас будут какие нибудь корректировки, приму к сведению. Суть стратегии:
В течении двух месяцев входил в сделки не ищя точек входа вообще, желательно на спокойном рынке. Работал на евро/доллар. Откраваем 0,1 или 0,2 лота (у кого какой депо, я начал с 3000 демо) одновременно в разные стороны с профитом 200 (с 5-ю знаками после запятой), меняем профит на 400 и опять в разные стороны, на 600 и так далее. Я больше 2500 не ставил профит, не доходила цена так долеко. В стакане цен удобно и быстро менять значение профита и открывать сделки. И я закрываю платформу (потому что нет времени сидеть долго за компом), заглядываю раз в день, смотрю где цена и закрываю все позиции если есть плюс, если не плюс жду дальше. В идеале когда цена ушла в одну сторону, собрала профиты, развернулась и добралась до противоположных профитов. Не обязательно чтоб все профиты закрылись, я так до этого никогда не дожидался, не хватает терпения, обычно закрываю все сделки когда цена сходит в какую нибудь сторону на 600-1000 пунктов и вернётся на цену открытия. Можно подстраховаться и поставить стопы на максимальных профитах или залокировать. Мне не приходилось. Посмотрите, пощупайте, посоветуйте чего. Спасибо.
Всем доброго... Я не знаю, может эта стратегия есть уже и как то называется, но я до неё додумался и протестировал в течении двух месяцев сам. Прибыль за неполный январь 2017 50%, при этом стратегию можно назвать среднесрочной, хотя зависит от валатильности. Стратегия без стопов и я так понял безрисковая абсолютно. Может у вас будут какие нибудь корректировки, приму к сведению. Суть стратегии:
выложите стейтмент, по нему будет четко видно рискованность и тип стратегиисо стопами она сливать будет?)
выложите стейтмент, по нему будет четко видно рискованность и тип стратегиисо стопами она сливать будет?)
Я сделал тестовый вариант (#16). Добавить стопы?