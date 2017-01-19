Вопрос на миллион
Почему в мт4 есть фиксированный спред,а в мт5 нет?(не в одной компании нет фиксированного спреда в мт5)
АААААААбсолютно везде пишут "таковы условия компании"
это зависит от типа счета, в MT4 тоже есть плавающий спред
это да,я согласен...но НЕ у ОДНОГО БРОКЕРА НЕТ ФИКСИРОВАННОГО СПРЕДА В МТ5,почему?
С плавающим спредом у брокера появляются дополнительные возможности для заработка.
Для брокеров выгодней плавающий.
С плавающим спредом у брокера появляются дополнительные возможности для заработка.
Для брокеров выгодней плавающий.
Вот молодец братан,вот по этому у брокера (у единственного брокера,у которого есть официальная лицензия банка России)нет мт5.потому что там нет возможности выбора между плавающим и фиксированным спредом
А ведь плавающий спред,по сути меняеться только брокером...
А расширяют они его,в том момент когда открыто много позиций,и это даже не новости...
Теперь представте закрылось 35000 позиций с спредом не 1.2 а по 1.7 калькулятор таких цифр не знает.....Вот и думайте
Вот молодец братан,вот по этому у брокера (у единственного брокера,у которого есть официальная лицензия банка России)нет мт5.потому что там нет возможности выбора между плавающим и фиксированным спредом
А ведь плавающий спред,по сути меняеться только брокером...
А расширяют они его,в том момент когда открыто много позиций,и это даже не новости...
Теперь представте закрылось 35000 позиций с спредом не 1.2 а по 1.7 калькулятор таких цифр не знает.....Вот и думайте
Чушь.
На фиксированном спреде минимальный спред 2пп, и это по одной паре, далее от 3 и выше. Тот-же фунт/йена 7пп, в то время на плавающих от 2.5 до 5.5 на без комиссионных счетах.
Теперь считайте дальше, сколько трейдер переплачивает спреда на фиксированных счетах, на той-же евро с плавающим даже если его расширят с 0.9пп до 1.7пп , то это всё-равно меньше, чем на фиксированном 2пп. Фикс.спред - находка для ДЦ
Чушь.
На фиксированном спреде минимальный спред 2пп, и это по одной паре, далее от 3 и выше. Тот-же фунт/йена 7пп, в то время на плавающих от 2.5 до 5.5 на без комиссионных счетах.
Теперь считайте дальше, сколько трейдер переплачивает спреда на фиксированных счетах, на той-же евро с плавающим даже если его расширят с 0.9пп до 1.7пп , то это всё-равно меньше, чем на фиксированном 2пп. Фикс.спред - находка для ДЦ
Чушь.
На фиксированном спреде минимальный спред 2пп, и это по одной паре, далее от 3 и выше. Тот-же фунт/йена 7пп, в то время на плавающих от 2.5 до 5.5 на без комиссионных счетах.
Теперь считайте дальше, сколько трейдер переплачивает спреда на фиксированных счетах, на той-же евро с плавающим даже если его расширят с 0.9пп до 1.7пп , то это всё-равно меньше, чем на фиксированном 2пп. Фикс.спред - находка для ДЦ
Наблюдал сегодня ночью такую картину, как видите по фото это плавающий спред. Хочу еще добавить что этот счет еще с комиссией.
Торговать С ТАКИМИ УСЛОВИЯМИ МЕНЯ НЕ ПРЕЛЬЩАЕТ. С учетом комисии и спреда издержки на плавающем спреде, извиняюсь за тавтологию, по фунту больше в 5раз чем по фиксированному, да еще и проскальзывание.
фикс. спреда не существует в природе, он придуман самими ДЦ
расширение плав. спреда происходит на новостях или когда ликвидность снижается (праздники, ночью и тд), в остальное время он намного ниже/меньше фикс,
вплоть до нуля
фикс. спреда не существует в природе, он придуман самими ДЦ
расширение плав. спреда происходит на новостях или когда ликвидность снижается (праздники, ночью и тд), в остальное время он намного ниже/меньше фикс,
вплоть до нуля
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Почему в мт4 есть фиксированный спред,а в мт5 нет?(не в одной компании нет фиксированного спреда в мт5)
АААААААбсолютно везде пишут "таковы условия компании"