Подскажите, как "удовлетворить" автоматическую службу безопасности сигналов - страница 3
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Более того, меня как-то австралийские менегеры девичьего пола нашли в ВКонтакте и навязали тестовый счет на $5000. Он отображался в сигналах, как реальный. Контора UNION STANDARD, и таких тоже масса.
А еще сервис сигналов сходит с ума при мониторинге счетов с кредитом, там вообще что-то несусветное начинает твориться )) Писал об этом год назад, воз и ныне там.
вы смотрите -- после публикации фото собачки -- собачка может возобновить гавкать на вас
Дык вроде теперь при регистрации требуют паспортные данные? У меня при смене телефона потребовали фотку на фоне монитора с перепиской с паспортом в руке.
А у собачки паспорта нет, да и селфи ей будет сделать затруднительно, слишком мелкая )) Хотя...скоро всех собачек зачипуют, вот тогда держись..
ну как же, девичий пол и что бы не навязали...
сфотографированные животные долго не живут, примета есть такая, не берите грех на душу
Я не верю в приметы, у меня жили две декоративных крысы, Дуся и Шустрила, прожили чуть более 4-х лет, то есть по меркам человека > 120 лет, а уж фоткал я их мама не горюй )). Ну и еще куча животных у друзей-знакомых.
Суеверия навязываются церковью, чтобы сильнее запутать и запугать паству, не надо идти на поводу коммерческих "посредничков" между вами и вселенной (богом и т.д., как кому удобнее).
Срок жизни крыс - http://ratblog.ru/post/171
Я не верю в приметы, у меня жили две декоративных крысы, Дуся и Шустрила, прожили чуть более 4-х лет, то есть по меркам человека > 120 лет, а уж фоткал я их мама не горюй )). Ну и еще куча животных у друзей-знакомых.
так может быть вы привязались друг к другу и крысы не хотели вас покидать
Более того, меня как-то австралийские менегеры девичьего пола нашли в ВКонтакте и навязали тестовый счет на $5000. Он отображался в сигналах, как реальный. Контора UNION STANDARD, и таких тоже масса.
А еще сервис сигналов сходит с ума при мониторинге счетов с кредитом, там вообще что-то несусветное начинает твориться )) Писал об этом год назад, воз и ныне там.
Это была их самая большая ошибка )))
Я не верю в приметы, у меня жили две декоративных крысы, Дуся и Шустрила, прожили чуть более 4-х лет, то есть по меркам человека > 120 лет, а уж фоткал я их мама не горюй )). Ну и еще куча животных у друзей-знакомых.
Суеверия навязываются церковью, чтобы сильнее запутать и запугать паству, не надо идти на поводу коммерческих "посредничков" между вами и вселенной (богом и т.д., как кому удобнее).
Срок жизни крыс - http://ratblog.ru/post/171
Пивом поили иногда ? От пива они живут не 3, а 4 года.