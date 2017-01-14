Подскажите, как "удовлетворить" автоматическую службу безопасности сигналов - страница 3

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Alexey Volchanskiy:

Более того, меня как-то австралийские менегеры девичьего пола нашли в ВКонтакте и навязали тестовый счет на $5000. Он отображался в сигналах, как реальный. Контора UNION STANDARD, и таких тоже масса.

А еще сервис сигналов сходит с ума при мониторинге счетов с кредитом, там вообще что-то несусветное начинает твориться )) Писал об этом год назад, воз и ныне там. 

ну как же, девичий пол и что бы не навязали...
 
Andrey F. Zelinsky:
вы смотрите -- после публикации фото собачки -- собачка может возобновить гавкать на вас

Дык вроде теперь при регистрации требуют паспортные данные? У меня при смене телефона потребовали фотку на фоне монитора с перепиской с паспортом в руке.

А у собачки паспорта нет, да и селфи ей будет сделать затруднительно, слишком мелкая )) Хотя...скоро всех собачек зачипуют, вот тогда держись.. 

 
Alexander Bereznyak:
ну как же, девичий пол и что бы не навязали...
А там прикольно, девочки все азиатки, у меня были две из Сингапура. Учились в Москве, немного балякают по русски, но переписывались в ФБ на инглише, так как русский понимают, а писать правильно - нет. Вот и рыщут по русским форумам и ВКонтакте в поисках клиентов. ))
 
Alexander Bereznyak:
сфотографированные животные долго не живут, примета есть такая, не берите грех на душу

Я не верю в приметы, у меня жили две декоративных крысы, Дуся и Шустрила, прожили чуть более 4-х лет, то есть по меркам человека  > 120 лет, а уж фоткал я их мама не горюй )). Ну и еще куча животных у друзей-знакомых.

Суеверия навязываются церковью, чтобы сильнее запутать и запугать паству, не надо идти на поводу коммерческих "посредничков" между вами и вселенной (богом и т.д., как кому удобнее).

Срок жизни крыс - http://ratblog.ru/post/171

Срок жизни крыс
  • ratblog.ru
Домашние крыски живут от двух до 3,5 лет. Исследования, проводимые в Великобритании показали, что средняя продолжительность жизни домашней крысы составляет
 
Alexey Volchanskiy:

Я не верю в приметы, у меня жили две декоративных крысы, Дуся и Шустрила, прожили чуть более 4-х лет, то есть по меркам человека  > 120 лет, а уж фоткал я их мама не горюй )). Ну и еще куча животных у друзей-знакомых.

так может быть вы привязались друг к другу и крысы не хотели вас покидать

 
Какая тонкая грань между правильным, грамотным ведением/оформлением/подачей сигнала и накруткой. Настолько проблема, как я понимаю, что культура ведения сигнального бизнеса – нет такого понятия даже))
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Более того, меня как-то австралийские менегеры девичьего пола нашли в ВКонтакте и навязали тестовый счет на $5000. Он отображался в сигналах, как реальный. Контора UNION STANDARD, и таких тоже масса.

А еще сервис сигналов сходит с ума при мониторинге счетов с кредитом, там вообще что-то несусветное начинает твориться )) Писал об этом год назад, воз и ныне там. 

Это была их самая большая ошибка )))

 

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Я не верю в приметы, у меня жили две декоративных крысы, Дуся и Шустрила, прожили чуть более 4-х лет, то есть по меркам человека  > 120 лет, а уж фоткал я их мама не горюй )). Ну и еще куча животных у друзей-знакомых.

Суеверия навязываются церковью, чтобы сильнее запутать и запугать паству, не надо идти на поводу коммерческих "посредничков" между вами и вселенной (богом и т.д., как кому удобнее).

Срок жизни крыс - http://ratblog.ru/post/171

Пивом поили иногда ? От пива они живут не 3, а 4 года.
 
Vladimir Zubov:
Пивом поили иногда ? От пива они живут не 3, а 4 года.
поите водкой, будут бессмертны 
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