Добавляемся в друзья

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Добавляйтесь в друзья, добавляю всех
 

Мотивация?

бесплатные плюшки?  

 
зачем ты там нужен?
 

С некоторых пор - почистил список друзей, и теперь добавляю только тех, у кого есть толковые публикации или темы в форуме, ну и тех, с кем у меня были какие-то диалоги. И сам предлагаю себя добавить только таким участникам.

Добавлять кого-то "просто так" - считаю, глупо, потом в этих сотнях ничего не значимых имен - не разберешься, и очень трудно найти важные обсуждения, которые тебе реально нужны.

 
Nestor Bolshakov:
Добавляйтесь в друзья, добавляю всех

А вот зря.
Я вот ничего не делал специально, чтобы получать друзей в профиль.
И вот:


И тут обратная проблема - убирать друзей из ленты новостей профиля по одному (не из самого профиля, а из ленты новостей) по содержанию того контента, который они в мою ленту автоматом постят:

 

 

А те, кто в ленте остались - тем делаю промоушен их постов (шеринг например).
Но убирать потом и шеринг - это ежедневно минимум полчаса ... или час, в зависимости от того, что постят и т.д.

Вы готовы к такому? 

Тут дело не в количестве друзей в профиле, а в качестве того контента, который автоматом идет из их профиля в мою ленту.
Например, если от пользователя идет только "подпишитесь на мой сигнал" раз в день, и больше ничего, то я этого юсера просто уберу из ленты (см картинку выше). 

 

Однажды я решил почистить список друзей -- и так быстро чистил, что система заблокировала доступ к сайту.

Так что относиться к друзьям надо бережно -- единожды приняв, удалять надо осмотрительно. 

 
Помню одна дама-француженка (и программистка с сигналами и маркетом) публиковала кулинарные рецепты в профиле с фото сделанных блюд. К ней все подписывались.
Ей вообще форум был не нужен, был нужен только профиль и сервисы (которые она в профиле очень редко рекламировала).
Но это уже крайний случай.
 
Sergey Golubev:

Например, если от пользователя идет только "подпишитесь на мой сигнал" раз в день, и больше ничего, то я этого юсера просто уберу из ленты (см картинку выше). 

Не знал. Спасибо, что показали эту возможность.
 
 
 
Добавляйтесь в друзья, добавляю всех

зачем ты там нужен?


        Если друг оказался вдруг
	И не друг, и не враг, а - так,
	Если сразу не разберешь,
	Плох он или хорош,-
	Парня в горы тяни - рискни!
	Не бросай одного его,
	Пусть он в связке в одной с тобой -
	Там поймешь, кто такой.
 
Sergey Golubev:

А вот зря.
Я вот ничего не делал специально, чтобы получать друзей в профиль.
И вот:

1142


Сергей, ты модератор + активен на форуме - при этом общителен и не злобен

ничего удивительного

[Удален]  

Пользователю Nestor Bolshakov отправлен запрос на добавление в друзья. Ожидайте подтверждения.

и тишина уже сутки ))) 

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