Добавляемся в друзья
Мотивация?
бесплатные плюшки?
С некоторых пор - почистил список друзей, и теперь добавляю только тех, у кого есть толковые публикации или темы в форуме, ну и тех, с кем у меня были какие-то диалоги. И сам предлагаю себя добавить только таким участникам.
Добавлять кого-то "просто так" - считаю, глупо, потом в этих сотнях ничего не значимых имен - не разберешься, и очень трудно найти важные обсуждения, которые тебе реально нужны.
Добавляйтесь в друзья, добавляю всех
А вот зря.
Я вот ничего не делал специально, чтобы получать друзей в профиль.
И вот:
И тут обратная проблема - убирать друзей из ленты новостей профиля по одному (не из самого профиля, а из ленты новостей) по содержанию того контента, который они в мою ленту автоматом постят:
А те, кто в ленте остались - тем делаю промоушен их постов (шеринг например).
Но убирать потом и шеринг - это ежедневно минимум полчаса ... или час, в зависимости от того, что постят и т.д.
Вы готовы к такому?
Тут дело не в количестве друзей в профиле, а в качестве того контента, который автоматом идет из их профиля в мою ленту.
Например, если от пользователя идет только "подпишитесь на мой сигнал" раз в день, и больше ничего, то я этого юсера просто уберу из ленты (см картинку выше).
Однажды я решил почистить список друзей -- и так быстро чистил, что система заблокировала доступ к сайту.
Так что относиться к друзьям надо бережно -- единожды приняв, удалять надо осмотрительно.
Ей вообще форум был не нужен, был нужен только профиль и сервисы (которые она в профиле очень редко рекламировала).
Но это уже крайний случай.
Например, если от пользователя идет только "подпишитесь на мой сигнал" раз в день, и больше ничего, то я этого юсера просто уберу из ленты (см картинку выше).
Добавляйтесь в друзья, добавляю всех
зачем ты там нужен?
Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а - так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош,- Парня в горы тяни - рискни! Не бросай одного его, Пусть он в связке в одной с тобой - Там поймешь, кто такой.
А вот зря.
Я вот ничего не делал специально, чтобы получать друзей в профиль.
И вот:
1142
Сергей, ты модератор + активен на форуме - при этом общителен и не злобен
ничего удивительного
Пользователю Nestor Bolshakov отправлен запрос на добавление в друзья. Ожидайте подтверждения.
и тишина уже сутки )))
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