Стратегия на рубеже хауса - страница 2

Новый комментарий
 

Alexander Antoshkin: 


Комбинатор:
Волчанка, сэр. Или аутоимунное )

В этой фразе - вся медицинская составляющая сериала.

Остальное - троллинг и промискуитет- 

[Удален]  

Для примера  набросал  строки кода своего советника двух стратегий, и приготовил два  mqh фаил стратегии по принципу который описал выше

В общем получился такой код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                Paralleltrade.mq5 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>  
#include <Trade\AccountInfo.mqh>

CPositionInfo  S_m_position,TDS_position;                   // trade position object
CTrade         S_m_trade,   TDS_trade;                      // trading object
CSymbolInfo    m_symbol,    TDS_symbol;                     // symbol info object
COrderInfo                 TDS_order;                      // pending orders object

//Стратегии
#include "S_TDSGlobal.mqh"
#include "S_mares.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
{if (TradeMARE==true) OnInit_S_mares();}
{if (TradeTDSGlobal==true) OnInitTDSGlobal();}
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   {if (TradeMARE==true) OnTick_S_mares();}
   {if (TradeTDSGlobal==true) OnTickTDSGlobal();}                
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Стратегии тоже выдумывать не стал,   взял  из примеров  форума ,авторы думаю не обидятся

Если конкретно то здесь https://www.mql5.com/ru/code/17428 и https://www.mql5.com/ru/code/17423 здесь

Как сказал  Пикассо : "Everything you can imagine is real. " (Все, что вы можете себе представить это реально)...

...чего париться..не изобретай велосипед...бери чужое....добавляй свое....все гениальное просто....)

В общем разархивированную папку  Paralleltrade , нужно положить \MQL5\Experts

 

Далее предстоит  где то  подсмотреть  нужного мне агента  для управления ?????



 

MARE5.1
MARE5.1
  • голосов: 11
  • 2017.01.20
  • Vladimir Karputov
  • www.mql5.com
Советник MARE5.1 очень прост и использует значения двух Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров. Советник настроен на работу на таймфрейме M1.
Файлы:
Paralleltrade.zip  10 kb
12
Новый комментарий