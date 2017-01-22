Стратегия на рубеже хауса - страница 2
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Alexander Antoshkin:
Комбинатор:
Волчанка, сэр. Или аутоимунное )
В этой фразе - вся медицинская составляющая сериала.
Остальное - троллинг и промискуитет-
Для примера набросал строки кода своего советника двух стратегий, и приготовил два mqh фаил стратегии по принципу который описал выше
В общем получился такой код:
//| Paralleltrade.mq5 |
//| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
CPositionInfo S_m_position,TDS_position; // trade position object
CTrade S_m_trade, TDS_trade; // trading object
CSymbolInfo m_symbol, TDS_symbol; // symbol info object
COrderInfo TDS_order; // pending orders object
//Стратегии
#include "S_TDSGlobal.mqh"
#include "S_mares.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
{if (TradeMARE==true) OnInit_S_mares();}
{if (TradeTDSGlobal==true) OnInitTDSGlobal();}
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
{if (TradeMARE==true) OnTick_S_mares();}
{if (TradeTDSGlobal==true) OnTickTDSGlobal();}
}
//+------------------------------------------------------------------+
Стратегии тоже выдумывать не стал, взял из примеров форума ,авторы думаю не обидятся
Если конкретно то здесь https://www.mql5.com/ru/code/17428 и https://www.mql5.com/ru/code/17423 здесь
Как сказал Пикассо : "Everything you can imagine is real. " (Все, что вы можете себе представить это реально)...
...чего париться..не изобретай велосипед...бери чужое....добавляй свое....все гениальное просто....)
В общем разархивированную папку Paralleltrade , нужно положить \MQL5\Experts
Далее предстоит где то подсмотреть нужного мне агента для управления ?????