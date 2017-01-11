спред в тестере метатрейдере

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на картине здесь надо записать спред в пунктах или пипсах?

 

 
ikascorp:

на картине здесь надо записать спред в пунктах или пипсах?

 

В минимальных единицах изменения цены. Как и везде.
 
Vitalie Postolache:
В минимальных единицах изменения цены. Как и везде.

4? 40?

 
(4-х знак) 4 = (5-знак) 40
 
Vitalie Postolache:
В минимальных единицах изменения цены. Как и везде.
Минимальное изменение цены != тому пункту, который имеется в виду в МТ - то, что возвращает Point(). В МТ пункт, к примеру, на золоте равен 0.001, а тик (минимально возможное изменение цены) - 0.1. В итоге для теста на золоте не имеет смысла ставить спред ниже 100, т. к. это будет эквивалентно отсутствию спреда.
 
ikascorp:

4? 40?

4.

Чтобы убедиться в правильности, есть, как минимум, три способа:

  1. Поставить значение спреда  "Текущий" и сразу после старта заглянуть в журнал. Там будет такая вот запись:  "TestGenerator: spread set to 16". 16 - это и есть нужный спред.
  2. Взять текущее значение столбца "!" из окна "Обзор рынка". Для этого в контекстном меню окна "Обзор рынка" нужно добавить столбец "Спред".
  3. Взять разность текущих цен Ask и Bid, а потом разделить его на значение, соответствующее количеству знаков после запятой. К примеру, Ask = 1.32345, Bid = 1.32326. Разность 0.00019. Пункт в данном случае - 0.00001. Делим первое на второе и получаем 19 пунктов.

 
Ihor Herasko:
Минимальное изменение цены != тому пункту, который имеется в виду в МТ - то, что возвращает Point(). В МТ пункт, к примеру, на золоте равен 0.001, а тик (минимально возможное изменение цены) - 0.1. В итоге для теста на золоте не имеет смысла ставить спред ниже 100, т. к. это будет эквивалентно отсутствию спреда.
Всё верно. Я так и написал. А то ставят на металлах в несколько пипсов спред и удивляются, чего это не торгует.
 
побуду капитаном - там рядом кнопочка свойства символа где и указан спред
 
ikascorp:

на картине здесь надо записать спред в пунктах или пипсах?

Можно вообще вычесть разницу между Bid и Ask, это и будет спред, который нужно вносить в тестер
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