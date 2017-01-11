спред в тестере метатрейдере
ikascorp:В минимальных единицах изменения цены. Как и везде.
на картине здесь надо записать спред в пунктах или пипсах?
(4-х знак) 4 = (5-знак) 40
Vitalie Postolache:Минимальное изменение цены != тому пункту, который имеется в виду в МТ - то, что возвращает Point(). В МТ пункт, к примеру, на золоте равен 0.001, а тик (минимально возможное изменение цены) - 0.1. В итоге для теста на золоте не имеет смысла ставить спред ниже 100, т. к. это будет эквивалентно отсутствию спреда.
В минимальных единицах изменения цены. Как и везде.
В минимальных единицах изменения цены. Как и везде.
4.
Чтобы убедиться в правильности, есть, как минимум, три способа:
- Поставить значение спреда "Текущий" и сразу после старта заглянуть в журнал. Там будет такая вот запись: "TestGenerator: spread set to 16". 16 - это и есть нужный спред.
- Взять текущее значение столбца "!" из окна "Обзор рынка". Для этого в контекстном меню окна "Обзор рынка" нужно добавить столбец "Спред".
- Взять разность текущих цен Ask и Bid, а потом разделить его на значение, соответствующее количеству знаков после запятой. К примеру, Ask = 1.32345, Bid = 1.32326. Разность 0.00019. Пункт в данном случае - 0.00001. Делим первое на второе и получаем 19 пунктов.
Ihor Herasko:Всё верно. Я так и написал. А то ставят на металлах в несколько пипсов спред и удивляются, чего это не торгует.
Минимальное изменение цены != тому пункту, который имеется в виду в МТ - то, что возвращает Point(). В МТ пункт, к примеру, на золоте равен 0.001, а тик (минимально возможное изменение цены) - 0.1. В итоге для теста на золоте не имеет смысла ставить спред ниже 100, т. к. это будет эквивалентно отсутствию спреда.
Минимальное изменение цены != тому пункту, который имеется в виду в МТ - то, что возвращает Point(). В МТ пункт, к примеру, на золоте равен 0.001, а тик (минимально возможное изменение цены) - 0.1. В итоге для теста на золоте не имеет смысла ставить спред ниже 100, т. к. это будет эквивалентно отсутствию спреда.
побуду капитаном - там рядом кнопочка свойства символа где и указан спред
ikascorp:Можно вообще вычесть разницу между Bid и Ask, это и будет спред, который нужно вносить в тестер
на картине здесь надо записать спред в пунктах или пипсах?
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на картине здесь надо записать спред в пунктах или пипсах?