Украинская локализация MT4 - страница 2

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trader781:
Cлишком толсто...
Что именно?
 

Кстати, сменил локализацию для MetaEditor для MT4 на украинский язьiк и уже нашел несколько ошибок, связанньiм с некорректньiм переводом. Могу помочь исправить, но не знаю как.

UPD: еще две ошибки нашел. 

 

[Удален]  
Viktor Vasilyuk:

Кстати, сменил локализацию для MetaEditor для MT4 на украинский язьiк и уже нашел несколько ошибок, связанньiм с некорректньiм переводом. Могу помочь исправить, но не знаю как.

UPD: еще две ошибки нашел. 

 

Кнопка "Отмена" передается с интерфейса винды, её не переведёш, "Community" вкладки небыло, когда в 2011 делался перевод на украинский. По поводу других ошибок, надо обращаться к разработчикам, орфографические ошибки у них и в русской версии проскакивают иногда.
 
Vladimir Zubov:
Кнопка "Отмена" передается с интерфейса винды, её не переведёш, "Community" вкладки небыло, когда в 2011 делался перевод на украинский. По поводу других ошибок, надо обращаться к разработчикам, орфографические ошибки у них и в русской версии проскакивают иногда.
У Вас же локализация на английском, как ошибки на русской версии выявили?
[Удален]  
-Aleks-:
У Вас же локализация на английском, как ошибки на русской версии выявили?
Исходя из переодических сообщений на форуме в ветке "ошибки баги вопросы" с картинками. А кнопка "Отмена" так и выглядит, она не переводимая так как является интерфейсом Windows, даже при публикации скриншотов в маркете на эту кнопку не обращают внимания, хотя по правилам все картинки на английском только допускаются.
 
Vitaly Muzichenko:

Примитивно что?

Кстати, метаквоты и так балуют пользователей языковыми возможностями терминала, к примеру сейчас есть чешский, польский, узбекский и ещё ряд, хотя народ там вполне хорошо владеет русским языком - проверено, и для них переводить с русского нет особой необходимости.

Примитивно думать, что русский язык подходит всем, кто хоть немного его понимает.

Во многих пост-советских странах по-русски говорит только старшее поколение (которое при советах и жило), молодежь уже давно учит английский и по-русски понимает 2-3 слова.

 
Andrey Khatimlianskii:

Примитивно думать, что русский язык подходит всем, кто хоть немного его понимает.

Во многих пост-советских странах по-русски говорит только старшее поколение (которое при советах и жило), молодежь уже давно учит английский и по-русски понимает 2-3 слова.

поддерживаю

в наших школах не преподают русский язык
дети с трудом понимают когда общаются с родственниками из россиии, приходиться переводить 

 
Andrey Khatimlianskii:

Примитивно думать, что русский язык подходит всем, кто хоть немного его понимает.

Во многих пост-советских странах по-русски говорит только старшее поколение (которое при советах и жило), молодежь уже давно учит английский и по-русски понимает 2-3 слова.

Английская локализация терминала не работает или её нет?

Зачем младшему поколению пост-советских стран устанавливать русскую локализацию терминала, если это поколение не понимает русский язык?

 

p.s. Интересно, у МК есть статистика установки и использования той или иной локализации?

По теме топика -- Украинская локализация есть на МТ5 -- Какой процент пользователей её используют?

Насколько помню, украинскую локализацию делал Демко https://www.mql5.com/ru/job/1017 -- Только при ссср стандартом украинского языка был полтавский диалект. Кклассикой жанра считалось произведение Котляревского "Энеида" https://ru.wikipedia.org/wiki/Энеида_(Котляревский) -- А уже после 91 года галицийский диалект -- По этой части у локализации украинского языка могут быть серьёзные непонятки по части правильности перевода.

 
Viktor Vasilyuk:
Здравствуйте. Хотел изменить язык терминала на украинский, но не нашел соответствующий язык. У вас на сайте написано, что продолжается локализация терминала, но уже как год ее нет. Что делать? могу ли я сам перевести и дать возможность другим пользоваться этой локализацией? администрация, давайте поможем друг другу.

Есть такая статья https://www.mql5.com/ru/articles/311

Как добавить новые языки интерфейса в платформу MetaTrader 5
Как добавить новые языки интерфейса в платформу MetaTrader 5
  • 2011.07.05
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Пользовательский интерфейс платформы MetaTrader 5 переведен на большинство самых распространенных языков. Не беда, если вашего родного языка не окажется в списке поддерживаемых. В MetaTrader 5 изначально была заложена полная поддержка Unicode, а для перевода пользовательского интерфейса была создана специальная утилита MultiLanguage Pack. С ее помощью любой пользователь по своему желанию может перевести интерфейс клиентских компонентов платформы MetaTrader 5 на любой язык мира. В этой статье мы детально рассмотрим весь процесс добавления новых языков интерфейса.
 
Andrey F. Zelinsky:

Есть такая статья https://www.mql5.com/ru/articles/311

Тема для MT4, вьі предложили для МТ5. 
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