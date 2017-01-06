Украинская локализация MT4 - страница 2
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Cлишком толсто...
Кстати, сменил локализацию для MetaEditor для MT4 на украинский язьiк и уже нашел несколько ошибок, связанньiм с некорректньiм переводом. Могу помочь исправить, но не знаю как.
UPD: еще две ошибки нашел.
Кстати, сменил локализацию для MetaEditor для MT4 на украинский язьiк и уже нашел несколько ошибок, связанньiм с некорректньiм переводом. Могу помочь исправить, но не знаю как.
UPD: еще две ошибки нашел.
Кнопка "Отмена" передается с интерфейса винды, её не переведёш, "Community" вкладки небыло, когда в 2011 делался перевод на украинский. По поводу других ошибок, надо обращаться к разработчикам, орфографические ошибки у них и в русской версии проскакивают иногда.
У Вас же локализация на английском, как ошибки на русской версии выявили?
Примитивно что?
Кстати, метаквоты и так балуют пользователей языковыми возможностями терминала, к примеру сейчас есть чешский, польский, узбекский и ещё ряд, хотя народ там вполне хорошо владеет русским языком - проверено, и для них переводить с русского нет особой необходимости.
Примитивно думать, что русский язык подходит всем, кто хоть немного его понимает.
Во многих пост-советских странах по-русски говорит только старшее поколение (которое при советах и жило), молодежь уже давно учит английский и по-русски понимает 2-3 слова.
Примитивно думать, что русский язык подходит всем, кто хоть немного его понимает.
Во многих пост-советских странах по-русски говорит только старшее поколение (которое при советах и жило), молодежь уже давно учит английский и по-русски понимает 2-3 слова.
поддерживаю
в наших школах не преподают русский язык
дети с трудом понимают когда общаются с родственниками из россиии, приходиться переводить
Примитивно думать, что русский язык подходит всем, кто хоть немного его понимает.
Во многих пост-советских странах по-русски говорит только старшее поколение (которое при советах и жило), молодежь уже давно учит английский и по-русски понимает 2-3 слова.
Английская локализация терминала не работает или её нет?
Зачем младшему поколению пост-советских стран устанавливать русскую локализацию терминала, если это поколение не понимает русский язык?
p.s. Интересно, у МК есть статистика установки и использования той или иной локализации?
По теме топика -- Украинская локализация есть на МТ5 -- Какой процент пользователей её используют?
Насколько помню, украинскую локализацию делал Демко https://www.mql5.com/ru/job/1017 -- Только при ссср стандартом украинского языка был полтавский диалект. Кклассикой жанра считалось произведение Котляревского "Энеида" https://ru.wikipedia.org/wiki/Энеида_(Котляревский) -- А уже после 91 года галицийский диалект -- По этой части у локализации украинского языка могут быть серьёзные непонятки по части правильности перевода.
Здравствуйте. Хотел изменить язык терминала на украинский, но не нашел соответствующий язык. У вас на сайте написано, что продолжается локализация терминала, но уже как год ее нет. Что делать? могу ли я сам перевести и дать возможность другим пользоваться этой локализацией? администрация, давайте поможем друг другу.
Есть такая статья https://www.mql5.com/ru/articles/311
Есть такая статья https://www.mql5.com/ru/articles/311