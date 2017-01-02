Скрипт Exel для мультимиллиардеров :)) - страница 2

Новый комментарий
 
Sergey Golubev:
Таких же большинство, и поговорить им не с кем, так как все такие умные, грамотные ... а он не знает как индикатор приаттачить к графику ... и стесняется ...

Очень хороший маркетинговый ход - объяснять в стиле KISS - то есть, просто представить, что перед вами сидят придурки, и им все это объяснять ...
слабо?

Мне не слабо, я могу общаться на разных уровнях. Просто пока в маркете ничего не продаю )) Но учту советы. Пойду гулять, сегодня в Питере случилось невероятное ))

 sun

 
Sergey Golubev:
Знаете, что такое - объяснить в стиле KISS? 
KISS - это Keep It Simple and Stupid (надо делать это проще, придурок).
Такие объяснения в стиле KISS сейчас очень популярны.

У нас тут все статьи написаны в стиле KISS? нет ... а ветки ... школьник поймет? ....

Надо все делать в KISS (то есть - для массового пользователя).

В англ это давно поняли. И китайцы поняли.

Вот так?


Как для жертв ЕГЭ ?

Нет уж, увольте ...

 
Массовый пользователь - это человек, думающий в стиле KISS.

Иной раз думаешь - а зачем я купил эту дрянь ... а просто они в магазине или в офисе популярно объяснили мне, придурку, что эта дрянь мне нужна (и я без нее жить не могу).

Они в англ это очень хорошо понимают и используют эту стратегию продаж и объяснений и т.д.
Это их термин - KISS.
 
Sergey Golubev:
Массовый пользователь - это человек, думающий в стиле KISS.

Иной раз думаешь - а зачем я купил эту дрянь ... а просто они в магазине или в офисе популярно объяснили мне, придурку, что эта дрянь мне нужна (и я без нее жить не могу).

Они в англ это очень хорошо понимают и используют эту стратегию продаж и объяснений и т.д.
Это их термин - KISS.

Это не для менталитета русского человека. Попробуйте русскому втюхнуть что-либо в таком стиле, в каком вы легко втюхиваете всяким там европейцам и иже с ними...

Секундомер не забудьте включить чтобы знать кол-во секунд, через которое вы будете отправлены в пешую прогулку :))))

 
Artyom Trishkin:

Это не для менталитета русского человека. Попробуйте русскому втюхнуть что-либо в таком стиле, в каком вы легко втюхиваете всяким там европейцам и иже с ними...

Секундомер не забудьте включить чтобы знать кол-во секунд, через которое вы будете отправлены в пешую прогулку :))))

Но не для женщин, на них действует. У моей знакомой дома 20 пар сапогов, спрашиваю - зачем? Вздыхает - понравились...
 
Artyom Trishkin:

Это не для менталитета русского человека. Попробуйте русскому втюхнуть что-либо в таком стиле, в каком вы легко втюхиваете всяким там европейцам и иже с ними...

Секундомер не забудьте включить чтобы знать кол-во секунд, через которое вы будете отправлены в пешую прогулку :))))

Это для любого менталитета.
Или вы продаете все для продвинутых пользователей, или для массового потребления.
А KISS - это просто метод продажи ... ведь Метатрейдер для населения - это не пакет молока и даже не бутылка водки извиняюсь ... тут надо объяснять и очень по-простому и сильно упрощенно.

Вот, захожу в Маркет ... например - VWAP Virtual Elder Pending TickSniper (просто составил для примера), кто купит? Тот, кто понимает, что написано. А таких меньшинство. Массовый пользователь не поймет ни слова, а значит и не купит.

А ветки? Названия веток ...
Дальше углубляться не буду ...
 

 
Sergey Golubev:

Это для любого менталитета.
Или вы продаете все для продвинутых пользователей, или для массового потребления.
А KISS - это просто метод продажи ... ведь Метатрейдер для населения - это не пакет молока и даже не бутылка водки извиняюсь ... тут надо объяснять и очень по-простому и сильно упрощенно.

Вот, захожу в Маркет ... например - VWAP Virtual Elder Pending TickSniper (просто составил для примера), кто купит? Тот, кто понимает, что написано. А таких меньшинство. Массовый пользователь не поймет ни слова, а значит и не купит.

А ветки? Названия веток ...
Дальше углубляться не буду ...
 

А названия веток... Ветки создаются в основном как раз этими самыми новичками и..., это ... как там ..., а, вот - самым активным из активных ;) ...
 
Sergey Basov:

Поделюсь своей таблицей для мечтателей. Делал её лет 8 назад ))



Может кому пригодится ))

Для больших сумм прибыль не будет расти линейно, будет логарифмический рост с неизвестным основанием. Основание будет также плавающим.
 
Sergey Basov:
Да вроде так и есть, только я от месяцев считал, а не от дней. Думаю, погрешность не очень большая будет с учетом неизвестного плавающего основания ))
Я не об этом. Разогнать депо в 100 баксов в 2 раза за месяц осуществимо. А в 100 лямов уже нет.
 
Alexey Volchanskiy:
Но не для женщин, на них действует. У моей знакомой дома 20 пар сапогов, спрашиваю - зачем? Вздыхает - понравились...

Это она тебя обманула.

На самом деле ответ гораздо прозаичнее - "денег дохрена".

И тот новичок, который не знает что такое "расширение", и на какую платформу он скачал советник - у него тоже много лишних денег, но он хочет больше, и ждет от вас одну большую кнопку, я уже говорил - "рубить бабло". А вы, нехорошие люди, ему предлагаете какую-то ерунду.

Да здравствует общество потребления !

123
Новый комментарий