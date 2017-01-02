Скрипт Exel для мультимиллиардеров :)) - страница 2
Таких же большинство, и поговорить им не с кем, так как все такие умные, грамотные ... а он не знает как индикатор приаттачить к графику ... и стесняется ...
Очень хороший маркетинговый ход - объяснять в стиле KISS - то есть, просто представить, что перед вами сидят придурки, и им все это объяснять ...
слабо?
Мне не слабо, я могу общаться на разных уровнях. Просто пока в маркете ничего не продаю )) Но учту советы. Пойду гулять, сегодня в Питере случилось невероятное ))
Знаете, что такое - объяснить в стиле KISS?
KISS - это Keep It Simple and Stupid (надо делать это проще, придурок).
Такие объяснения в стиле KISS сейчас очень популярны.
У нас тут все статьи написаны в стиле KISS? нет ... а ветки ... школьник поймет? ....
Надо все делать в KISS (то есть - для массового пользователя).
В англ это давно поняли. И китайцы поняли.
Вот так?
Как для жертв ЕГЭ ?
Нет уж, увольте ...
Иной раз думаешь - а зачем я купил эту дрянь ... а просто они в магазине или в офисе популярно объяснили мне, придурку, что эта дрянь мне нужна (и я без нее жить не могу).
Они в англ это очень хорошо понимают и используют эту стратегию продаж и объяснений и т.д.
Это их термин - KISS.
Массовый пользователь - это человек, думающий в стиле KISS.
Это не для менталитета русского человека. Попробуйте русскому втюхнуть что-либо в таком стиле, в каком вы легко втюхиваете всяким там европейцам и иже с ними...
Секундомер не забудьте включить чтобы знать кол-во секунд, через которое вы будете отправлены в пешую прогулку :))))
Это для любого менталитета.
Или вы продаете все для продвинутых пользователей, или для массового потребления.
А KISS - это просто метод продажи ... ведь Метатрейдер для населения - это не пакет молока и даже не бутылка водки извиняюсь ... тут надо объяснять и очень по-простому и сильно упрощенно.
Вот, захожу в Маркет ... например - VWAP Virtual Elder Pending TickSniper (просто составил для примера), кто купит? Тот, кто понимает, что написано. А таких меньшинство. Массовый пользователь не поймет ни слова, а значит и не купит.
А ветки? Названия веток ...
Дальше углубляться не буду ...
Поделюсь своей таблицей для мечтателей. Делал её лет 8 назад ))
Может кому пригодится ))
Да вроде так и есть, только я от месяцев считал, а не от дней. Думаю, погрешность не очень большая будет с учетом неизвестного плавающего основания ))
Но не для женщин, на них действует. У моей знакомой дома 20 пар сапогов, спрашиваю - зачем? Вздыхает - понравились...
Это она тебя обманула.
На самом деле ответ гораздо прозаичнее - "денег дохрена".
И тот новичок, который не знает что такое "расширение", и на какую платформу он скачал советник - у него тоже много лишних денег, но он хочет больше, и ждет от вас одну большую кнопку, я уже говорил - "рубить бабло". А вы, нехорошие люди, ему предлагаете какую-то ерунду.
Да здравствует общество потребления !