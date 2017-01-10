Кто нибудь делал такого индикатора или советника
Я в свое время торговал вручную по линиям поддержки/сопротивления, и 'третье касание' - это известная теория, которую часто в англ форексе преподносят как какой-то секрет.
Но тут дело в том, что это ведь всё визуально на графике ... а цена может и пересечь уровень и на первом и на втором касании - на открытом баре например (это даже видно на вашем графике). Иногда и по закрытому бару может пересекать ... а эти уровни поддержки/сопротивления - они ведь динамические (это не "какой-то там" например годовой пивот ... уровни меняются с движением цены ... и тут отложенные ордера, тоже меняются ...).
Короче, если бы я делал ТЗ для сервиса Работа (зная так сказать основы и т.д.) - то я бы его не сделал нормально для программирования.
Тут это легко на практике проверить возможность программирования этого всего на таймфрейме М1 (на минутках) ... Приаттачить индикатор Максиген MTF (есть в КодаБазе) (несколько индикаторов с разными таймфреймами в настройках начиная с М1 - рисуют эти уровни), и подождать минут 10 (во время хорошего движения цены например) ...
Знаю нескольких успешных трейдеров, которые отрабатывают третье касание. Кто нибудь делал такой индикатор или советника на основе схожей идеи, и какие результаты. Поделитесь пожалуйста.
Хотел выставить коммерческую версию, да картинка не вставлялась в проект. Бросил эту затею.
Вот как это работает на D1.
На H4
Какую затею бросили, вставлять картинку или коммерческий проект?
Если коммерческий проект, то это фантастика, не вставляющаяся картинка остановила коммерческий проект.
Жалко. Но это еще и не просто.
Что жалко и что не просто? Так и не понял.
Вы спросили:"Кто нибудь делал такой индикатор?" Вот поэтому показал свой пример. Для ручной торговли мне полезный, мгновенно делает профессиональную разметку, управление одним параметром в широком диапазоне прямо из окна графика. При б0льшем желании можно доделать для бота.
Какую затею бросили, вставлять картинку или коммерческий проект?
Если коммерческий проект, то это фантастика, не вставляющаяся картинка остановила коммерческий проект.
Это так. Бросил вставлять злосчастную картинку, а заодно и программку:)
Меня больше интересуют рынки, а вот попутно пришлось научиться кодить и так у меня появилось полезное развлечение. После НГ еще попробую разобраться, может получится закинуть.
Не вставлялась картинка, а без нее не загрузишь программу, чтобы отправить на проверку. Причину не понял поэтому забросил эту затею. Это не мой бизнес и по этому нисколько не огорчился.
Что жалко и что не просто? Так и не понял.
Вы спросили:"Кто нибудь делал такой индикатор?" Вот поэтому показал свой пример. Для ручной торговли мне полезный, мгновенно делает профессиональную разметку, управление одним параметром прямо из окна графика. При б0льшем желании можно доделать для бота.
Жалко бросили затею. Сложность даже в определении правил/алгоритма для создания, а после фильтрации сигналов на правильные и не правильные.
Какую затею бросили, вставлять картинку или коммерческий проект?
Если коммерческий проект, то это фантастика, не вставляющаяся картинка остановила коммерческий проект.
