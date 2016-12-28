Как можно сделать ...

Подскажите пожалуйста, есть такая ситуация:

есть два бара 1 и 2

Если 1 бар пробивается вниз, находим максимальное движение вверх после пробития до момента пока не наступит момент Х

 
Itum:

Лучше нарисуйте свою мысль - в виде рисунка. Особенно непонятно - Вы имеет в виду бар №1 и бар №2 или вопрос "вообще"?
Сразу же после пробития Low бара 1 искать по Bid максимальное движение вверх ...

Искать до того момента пока не наступит некий момент X на N-ом баре

 
А кто на картинке - текущий бар - "нулевой"?
 

Картинка должна быть такой:

то есть бар с индексом "0" - это текущий бар, на котором НАЧИНАЕМ ДЕЛАТЬ проверку на пробитие. Другими словами на нулевом баре ищем пробитие бара с индексом "4". Так?
Текущий бар № 1 (то есть бар с индексом "0" - это текущий бар, на котором НАЧИНАЕМ ДЕЛАТЬ проверку на пробитие.) .... остальные это последующие движение (заглядываем на перед для понятия принципа работы)
 
Сами то поняли, что написали? Я понял так: на текущем баре проверяем КОГДА БУДЕТ ПРОБИТИЕ low ЭТОГО ТЕКУЩЕГО БАРА :)
)) другими словами ...

Открывается бар 2 и оказывается что бар 1 был сигнальным .... поэтому ... сразу же после пробития Low бара 1 искать по Bid максимальное движение вверх ...бары 3,4,5 только показывают каким было движение )

 
НЕ МОЖЕТ быть такого "открывается бар 2"! Не бывает такого :). Может быть так: открывается текущий бар с индексом "0". Выше я вставил картинку с православной нумерацией баров.
Я с вами согласен что - "открывается текущий бар с индексом "0"

"открывается бар 2" - это я только так схематически обозначил ))

 
В чем собственно проблема? Надо сделать? Значит надо сделать. Но если вы задаете такой вопрос, то наверно лучше во фриланс обратиться.
