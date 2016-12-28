Как можно сделать ...
Подскажите пожалуйста, есть такая ситуация:
есть два бара 1 и 2
Если 1 бар пробивается вниз, находим максимальное движение вверх после пробития до момента пока не наступит момент Х
Сразу же после пробития Low бара 1 искать по Bid максимальное движение вверх ...
Искать до того момента пока не наступит некий момент X на N-ом баре
Картинка должна быть такой:
то есть бар с индексом "0" - это текущий бар, на котором НАЧИНАЕМ ДЕЛАТЬ проверку на пробитие. Другими словами на нулевом баре ищем пробитие бара с индексом "4". Так?
Текущий бар № 1 .... остальные это последующие движение (заглядываем на перед)
Открывается бар 2 и оказывается что бар 1 был сигнальным .... поэтому ... сразу же после пробития Low бара 1 искать по Bid максимальное движение вверх ...бары 3,4,5 только показывают каким было движение )
НЕ МОЖЕТ быть такого "открывается бар 2"! Не бывает такого :). Может быть так: открывается текущий бар с индексом "0". Выше я вставил картинку с православной нумерацией баров.
Я с вами согласен что - "открывается текущий бар с индексом "0"
"открывается бар 2" - это я только так схематически обозначил ))
