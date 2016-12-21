МТ4 : 4-й и 5-й знак
Добрый день !
возможно ли на графике цены отображать 5-й знак меньшим шрифтом, как на торговой панели?
как внести изменения в программу? насколько это технически сложно для разработчика?
А ещё лучше внести опцию, чтоб можно было его не отображать. Это касается так-же и мт5
Такая функция существует:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция определяет, отображается ли на графике шкала цены. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowPriceScaleGet(bool &result,const long chart_ID=0)
{
//--- подготовим переменную для получения значения свойства
long value;
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- получим значение свойства
if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_PRICE_SCALE,0,value))
{
//--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты"
Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- запомним в переменную значение свойства графика
result=value;
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция включает/выключает режим отображения шкалы цены на |
//| графике. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowPriceScaleSet(const bool value,const long chart_ID=0)
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- установим значение свойства
if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_PRICE_SCALE,0,value))
{
//--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты"
Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
Такая функция существует:
А если хоть немного подумать? Это отключает отображение ценовой шкалы ПОЛНОСТЬЮ. А тут речь за последний знак.
Ну так и подумайте, как сделать то, что вы хотите, с помощью этой функции!
На тебе веревочку, толкай её перед собой, да чтобы не извивалась.
Тот ничего не сделал, кто ничего не начал.
Тот ничего не сделал, кто ничего не начал.
Так покажите нам, убогим, как убрать лишний разряд цены? Если уж наделены тайным знанием.
Согласен, нужно чтоб кто-то показал как сделать правильно, вот тут сделал от 0 до 1, но огрызки от пункта никуда не исчезли
И что мы видим?
Только рисовать на горизонтальных линиях, но это получится весь график в сетку, если поставить сетку маловидимой, тогда не увидим цену
Добавлено: хотя и рисованием линий не уберём разряд, разве только рисовать по круглым уровням, но это лабуда
Предлагаете спрятать стандартную шкалу и нарисовать свою? Так она не будет выглядеть так, как оригинал. Уж проще внести это в настройки терминала, тем более уже не раз об этом просили, и не один человек.
Согласен, что было бы не плохо внести в настройки терминала, но раз до сих пор этого не сделано и очень хочется, то остается сделать это с помощью сторонних программ.
Если сильно захотеть, можно... повторить оригинальную шкалу, без последней или уменьшенной цифрой.
