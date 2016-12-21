МТ4 : 4-й и 5-й знак

Добрый день !

возможно ли на графике цены отображать 5-й знак меньшим шрифтом, как на торговой панели?

как внести изменения в программу? насколько это технически сложно для разработчика?

 
nikolai-64:

А ещё лучше внести опцию, чтоб можно было его не отображать. Это касается так-же и мт5
 
Vitaly Muzichenko:
А ещё лучше внести опцию, чтоб можно было его не отображать. Это касается так-же и мт5

Такая функция существует:

CHART_SHOW_PRICE_SCALE – свойство отображения на графике шкалы цены.
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция определяет, отображается ли на графике шкала цены.       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowPriceScaleGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- подготовим переменную для получения значения свойства
   long value;
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- получим значение свойства
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_PRICE_SCALE,0,value))
     {
      //--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты"
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- запомним в переменную значение свойства графика
   result=value;
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция включает/выключает режим отображения шкалы цены на       |
//| графике.                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowPriceScaleSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- установим значение свойства
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_PRICE_SCALE,0,value))
     {
      //--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты"
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
 
Alexander Voronkov:

Такая функция существует:


А если хоть немного подумать? Это отключает отображение ценовой шкалы ПОЛНОСТЬЮ. А тут речь за последний знак.
 
Vitalie Postolache:
А если хоть немного подумать? Это отключает отображение ценовой шкалы ПОЛНОСТЬЮ. А тут речь за последний знак.
Ну так и подумайте, как сделать то, что вы хотите, с помощью этой функции!
 
Alexander Voronkov:
Ну так и подумайте, как сделать то, что вы хотите, с помощью этой функции!
На тебе веревочку, толкай её перед собой, да чтобы не извивалась.
 
Vitalie Postolache:
На тебе веревочку, толкай её перед собой, да чтобы не извивалась.
Тот ничего не сделал, кто ничего не начал.
 
Alexander Voronkov:
Тот ничего не сделал, кто ничего не начал.
Предлагаете спрятать стандартную шкалу и нарисовать свою? Так она не будет выглядеть так, как оригинал. Уж проще внести это в настройки терминала, тем более уже не раз об этом просили, и не один человек.
 
Alexander Voronkov:
Тот ничего не сделал, кто ничего не начал.
Так покажите нам, убогим, как убрать лишний разряд цены? Если уж наделены тайным знанием.
 
Vitalie Postolache:
Так покажите нам, убогим, как убрать лишний разряд цены? Если уж наделены тайным знанием.

Согласен, нужно чтоб кто-то показал как сделать правильно, вот тут сделал от 0 до 1, но огрызки от пункта никуда не исчезли

И что мы видим?

 

 

Только рисовать на горизонтальных линиях, но это получится весь график в сетку, если поставить сетку маловидимой, тогда не увидим цену

Добавлено: хотя и  рисованием линий не уберём разряд, разве только рисовать по круглым уровням, но это лабуда

 
Vitaly Muzichenko:
Предлагаете спрятать стандартную шкалу и нарисовать свою? Так она не будет выглядеть так, как оригинал. Уж проще внести это в настройки терминала, тем более уже не раз об этом просили, и не один человек.

Согласен, что было бы не плохо внести в настройки терминала, но раз до сих пор этого не сделано и очень хочется, то остается сделать это с помощью сторонних программ.

Если сильно захотеть, можно... повторить оригинальную шкалу, без последней или уменьшенной цифрой.

