Более 100 крупных брокеров по всему миру предлагают MetaTrader 5 - страница 2

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
Список брокеров есть, чтобы почитать торговые условия у каждого из них?
Это можно найти на сайтах, где сравнивают ДЦ, поиском поищите. Там данные по минимальному депозиту, плечу и тд. 
 
Блин, почему Oanda до сих пор не перешла на MT5!?  :((
 
Sergey Golubev:

Вот открыл у них счет обычным для МТ5 образом:

 



У них пары по металлам интересные, например: XAG (Серебро)/AUD, XAU (Золото)/CHF, и т.д.

Еще открыл у них демо (NAS) в Вебтерминале тут - просто зашел в Вебтерминал, и при открытии демо счета ввел их сервер, и открылся демо счет, вот например DAX:



Жалко, что скриншоты с вебтерминала только сторонней программой можно делать, а не как обычно в МТ5 из терминала.

 
Sergey Golubev:

Еще открыл у них демо (NAS) в Вебтерминале тут - просто зашел в Вебтерминал, и при открытии демо счета ввел их сервер, и открылся демо счет, вот например DAX:

У меня создалось впечатление, что компания молодая и сайт развивается. Я смотрел насчет открытия реала МТ5 вроде в начале ноября или конце октября. Может, плохо смотрел, но того, что на скриншоте Рината, не видел.

Стал выводить деньги, предлагали киви и что-то еще. Звоню менеджеру, говорю, а на вебмани как-то можно?

- Да, можно, в форме есть "ручной вывод", там укажите, что нужно на вебмани, сумму и кошелек. Все вывели нормально.

Может, и это уже поправили, лень смотреть. 

12
Новый комментарий