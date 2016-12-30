Более 100 крупных брокеров по всему миру предлагают MetaTrader 5 - страница 2
Список брокеров есть, чтобы почитать торговые условия у каждого из них?
Вот открыл у них счет обычным для МТ5 образом:
У них пары по металлам интересные, например: XAG (Серебро)/AUD, XAU (Золото)/CHF, и т.д.
Еще открыл у них демо (NAS) в Вебтерминале тут - просто зашел в Вебтерминал, и при открытии демо счета ввел их сервер, и открылся демо счет, вот например DAX:
Жалко, что скриншоты с вебтерминала только сторонней программой можно делать, а не как обычно в МТ5 из терминала.
У меня создалось впечатление, что компания молодая и сайт развивается. Я смотрел насчет открытия реала МТ5 вроде в начале ноября или конце октября. Может, плохо смотрел, но того, что на скриншоте Рината, не видел.
Стал выводить деньги, предлагали киви и что-то еще. Звоню менеджеру, говорю, а на вебмани как-то можно?
- Да, можно, в форме есть "ручной вывод", там укажите, что нужно на вебмани, сумму и кошелек. Все вывели нормально.
Может, и это уже поправили, лень смотреть.