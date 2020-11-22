Как работает - PositionCloseBy? - страница 2

Vladimir Karputov:

Я без понятия. На разных серверах разные ограничения. Вы должны сами проверить это. Проверить по символу, по которому хотите провести встречное закрытие.

Спасибо за подсказку. Хотелось бы это увидеть и в документации. Самостоятельно найти не смог.

 
Vladimir Karputov:

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

SYMBOL_ORDER_MODE

Флаги разрешенных типов ордера

int


SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Разрешение на закрытие позиции с помощью встречной – то есть открытой в противоположном направлении по тому же инструменту. Свойство задается для счетов с хеджинговой системой учета  (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)


Пример:


пример из справки устаревший - в нём нет проверки на 


Тут видимо ошибка, надо так?

if((SYMBOL_ORDER_CLOSEBY&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)
