Как работает - PositionCloseBy? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я без понятия. На разных серверах разные ограничения. Вы должны сами проверить это. Проверить по символу, по которому хотите провести встречное закрытие.
Спасибо за подсказку. Хотелось бы это увидеть и в документации. Самостоятельно найти не смог.
ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER
пример из справки устаревший - в нём нет проверки на
Тут видимо ошибка, надо так?