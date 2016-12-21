Вопрос и просьба к разработчикам мобильного мт4 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день !
подскажите, можно ли 5-й знак на графике цены сделать шрифтом по-меньше? (лучше наполовину), как это выглядит на торговой панели.
это было бы удобно как на мобильном, так и на компьютере.
Это мое личное мнение как бы.
планирую решать с доступом к впс через мобильный. У самого также
Пусть разработчики решают проблему! Ели делать мобильную версию мт4, так надо делать полноценную версию а не тяп-ляп, повырезали что редко используется и довольные с улыбкой до ушей и прыгая хлопая в ладоши, урааа мы создали мобильную версию терминала мт4!!! Пользуйтесь как хотите.
Какую проблему?
Ты единственный кому не нравится мобильная мт4 судя по всему форуму и ради одного человека вряд ли кто - то будет шевелится. Но все же напиши в поддержку может засунут в следующее обновление
На крайний случай есть куча других платформ со схожими языками и интерфейсом, можно даже через гугл плей найти.
Какую проблему?
Ты единственный кому не нравится мобильная мт4 судя по всему форуму и ради одного человека вряд ли кто - то будет шевелится. Но все же напиши в поддержку может засунут в следующее обновление
На крайний случай есть куча других платформ со схожими языками и интерфейсом, можно даже через гугл плей найти.
Проблему описал еще в первом сообщении.
Они должны учитывать мнения каждого человека, тем более я прошу только добавить то, что должно быть в комплекте, а не что-то новое или выдуманное.
Другие платформы меня не устраивают. Я очень давно пользуюсь настольным мт4 и уже привык к нему, сейчас решил перейти на мобильную версию.
Всегда было и будет, и не только для МА. И не только в МТ4, но и в МТ5.
Не поверите, там в первую очередь искала:
Но поняла, когда появляется в этом меню. Спасибо.
Не поверите, там в первую очередь искала:
Но поняла, когда появляется в этом меню. Спасибо.
Попробуйте мышкой, не щелкая, вытянуть индикатор на график.