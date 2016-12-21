Вопрос и просьба к разработчикам мобильного мт4 - страница 2

Добрый день !

подскажите, можно ли 5-й знак на графике цены сделать шрифтом по-меньше? (лучше наполовину), как это выглядит на торговой панели.

это было бы удобно как на мобильном, так и на компьютере.

 
trader781:

Это мое личное мнение как бы.

планирую решать с доступом к впс через мобильный. У самого также 

Пусть разработчики решают проблему! Ели делать мобильную версию мт4, так надо делать полноценную версию а не тяп-ляп, повырезали что редко используется и довольные с улыбкой до ушей и прыгая хлопая в ладоши, урааа мы создали мобильную версию терминала мт4!!! Пользуйтесь как хотите. Разработчики, давайте решайте проблему, ваш прямой косяк вот и исправляйте чем отнекиваться, отпираться!
 
Какую проблему?

Ты единственный кому не нравится мобильная мт4 судя по всему форуму и ради одного человека вряд ли кто - то будет шевелится. Но все же напиши в поддержку может засунут в следующее обновление

На крайний случай есть куча других платформ со схожими языками и интерфейсом, можно даже через гугл плей найти.

 
Проблему описал еще в первом сообщении.

Они должны учитывать мнения каждого человека, тем более я прошу только добавить то, что должно быть в комплекте, а не что-то новое или выдуманное.

Другие платформы меня не устраивают. Я очень давно пользуюсь настольным мт4 и уже привык к нему, сейчас решил перейти на мобильную версию.

 
Vitalie Postolache:

Всегда было и будет, и не только для МА. И не только в МТ4, но и в МТ5.

Не поверите, там в первую очередь искала:


Но поняла, когда появляется в этом меню. Спасибо.

 
Попробуйте мышкой, не щелкая, вытянуть индикатор на график
 
Тоже появилось :)
