Вопрос от психолога, не по теме

Вчера был у психолога (нужно по работе) и проходил тесты и на 1 из 77 вопросов я проломав голову отказался отвечать я даже его переписал и дома посидел подумал но так и не решил.

Вопрос такой, кстати в гугле можно не искать его там нет.

Напишите пропущенное число.

-15   -13   4   -5   23   3   42   ...   61   19

мне просто интересно чего я не вижу, ответ должен быть дико прост. Извиняюсь за вопрос не посуществу, человек который проводил тест сам не знает.. или не хочет говорить.

 

не вижу закономерностей, какой-то случайный ряд по мне,

бред какой-то 

 
Vizard_:
Vizard_:
Две последовательности записаны через одно число
-15 4 23 42 61 (+19)
-13 -5 3 11 19 (+8)
19 - 8 = 11
 
Через одно число, один ряд +19, второй +8.
