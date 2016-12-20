Вопрос от психолога, не по теме
не вижу закономерностей, какой-то случайный ряд по мне,
бред какой-то
Gennady Sergienko:
Вчера был у психолога (нужно по работе) и проходил тесты и на 1 из 77 вопросов я проломав голову отказался отвечать я даже его переписал и дома посидел подумал но так и не решил.
мне просто интересно чего я не вижу, ответ должен быть дико прост. Извиняюсь за вопрос не посуществу, человек который проводил тест сам не знает.. или не хочет говорить.
Напишите пропущенное число.
-15 -13 4 -5 23 3 42 ... 61 19
Vizard_:Зеленую чуток пониже, там ближе к десятке будет.
Vizard_:
Две последовательности записаны через одно число
-15 4 23 42 61 (+19)
-13 -5 3 11 19 (+8)
19 - 8 = 11
Через одно число, один ряд +19, второй +8.
