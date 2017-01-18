АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ТЕСТИРОВАНИЯ MQL5? - страница 4
Тогда я не пойму, за какие мяу вас MQ все время банят? Вроде четкая библиотека по работе с ордерами МТ5 <-> МТ4 , в чем не срослась прослойка? ))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Rashid Umarov, 2016.12.16 11:47"Так исторически сложилось" (с)
По сабжу, совсем забыл случай, который требует своего тестера (не оптимизатора). Вот видео
Сам такую же идею использовал, поэтому поясню.
Накидывается интерактивный индикатор (меняются входные параметры через клавиатуру и мышь (движение)). На основе этого индикатора написано несколько ТС, которые вшиты в индикатор. В самом индикаторе есть еще и свой тестер. Который при изменении параметров сразу выдает показатели ТС, будь они запущены с такими входными параметрами индикатора.
На видео это хорошо видно. Тем самым достигается замечательный эффект. Берется нужный кусок истории и изучается интерактивно поведение любого индикатора, при этом сразу видно полезность его - влияние на результат ТС.
Но я использовал такой метод для реинжениринга стейтов. Брал историю Сигнала и визуализировал ее на чарте. Далее брал вот такой интерактивный индикатор/тестер и накладывал поверх. Далее с помощью мыши буквально за считанные секунды подгонял входы встроенных ТС под историю стейта. Сранивая с оригиналом. Реинжениринг при таком подходе идет влет.
Сранивая с оригиналом. Реинжениринг при таком подходе идет влет.
это очень специфическая задача, как для тестера стратегий
для безиндикаторных АТС/EA все равно бесполезная затея
Индикатор для "безындикаторных ТС" - это входы и выхода + кривая эквити.
Входные параметры, что меняются интерактивно - входные параметры ТС.
Ну, это - "баян" ;-): https://www.mql5.com/ru/articles/1381
Прочитал. Что-то похожее. За 7 лет появились хорошие возможности интерактивности.
До самой идеи и реализации независимо друг от друга дошли, наверное, десяток-другой человек давно как.
И этот велосипед изобретать еще в будущем будут обязательно.
Да что вы тут спорите?
Никакой тестер на форексе не поможет, абсолютно. Это баловство и бесполезная трата времени и с той и с другой стороны.
Выдали бы объемы покупок/продаж, вот бы мочилово на форе пошло, даже не нужно было бы ничего тестить.
Проверить работу программы на ошибки и на соответствие алгоритму - это самое полезное, что в нем я лично для себя нашел.
И всех альтернативных то же самое касается.
Если программа подогнана под историю, кто же подгонит будущую котировку потом под программу - тестер?
