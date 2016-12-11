Система

Стоит ли по такой системе входов торговать

На ваш взгляд(написал индикатор как мог поэтому синий продажа и зел.покупка)стоит ли по этой системе писать советник.... 

Есть ли шанс на успех...хотябы маленький евро доллар м5 

 

 

 

хз

давайте исходник и разберем стоит или нет 

 

1.Первая свеча не в счет.....через раз (иногда задал уровень и свеча отработала)

2.Пугает такой откат цены как  

Потом конечно всё ровно...но вот как то так...и что с этим делать 

Как бы я не старался(а поверьте я старался) на импульсе изменение цены не могу предсказать,при ровном рынке есче справляюсь.... 

Исходника нет,я расставляю уровни(свои) при срабытывании которых во что получаеться(всё что мог это графически задать рассцветку и то знал как синий цвет задать и как зелёный)не программист я...

торгую пока только  руками..

 
Что значит нет исходника? То есть это не ваш индикатор?
