Система
хз
давайте исходник и разберем стоит или нет
1.Первая свеча не в счет.....через раз (иногда задал уровень и свеча отработала)
2.Пугает такой откат цены как
Потом конечно всё ровно...но вот как то так...и что с этим делать
Как бы я не старался(а поверьте я старался) на импульсе изменение цены не могу предсказать,при ровном рынке есче справляюсь....
Исходника нет,я расставляю уровни(свои) при срабытывании которых во что получаеться(всё что мог это графически задать рассцветку и то знал как синий цвет задать и как зелёный)не программист я...
торгую пока только руками..
Стоит ли по такой системе входов торговать
На ваш взгляд(написал индикатор как мог поэтому синий продажа и зел.покупка)стоит ли по этой системе писать советник....
Есть ли шанс на успех...хотябы маленький евро доллар м5
1.Первая свеча не в счет.....через раз (иногда задал уровень и свеча отработала)
2.Пугает такой откат цены как
Потом конечно всё ровно...но вот как то так...и что с этим делать
Как бы я не старался(а поверьте я старался) на импульсе изменение цены не могу предсказать,при ровном рынке есче справляюсь....
Исходника нет,я расставляю уровни(свои) при срабытывании которых во что получаеться(всё что мог это графически задать рассцветку и то знал как синий цвет задать и как зелёный)не программист я...
торгую пока только руками..
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Стоит ли по такой системе входов торговать
На ваш взгляд(написал индикатор как мог поэтому синий продажа и зел.покупка)стоит ли по этой системе писать советник....
Есть ли шанс на успех...хотябы маленький евро доллар м5