Просчет профита закрытых ордеров "HELP" - страница 5
Так тоже правильно считает если "cnt" обнулить, но потом опять не понятное значение как на скрине №3 было (должно быть значение профита 4,27)
int cnt=0;
double LastProfit=0;
for(i=0;i<OrdersHistoryTotal();i++)
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) && (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic) {
if (OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=magic) continue;
if ((op<0 || OrderType()==op) && cnt==0) {LastProfit+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap(); cnt++;} else {cnt=0;}
}
return(LastProfit);
}
Плохо конечно, когда нет логического мышления(
Понимаете, в реальном рынке депозит растает через 3 дня с такой логикой работы.
delete это удалился отложенный ордер
Эт точно.
delete это удалился отложенный ордер
Ладно, как тогда вернуть тикет закрытых ордеров которые равны OrderCloseTime() и посчитать их профит?
Типа такого:
А если закроется по стопу?
ticket=OrderClose(......);
if(ticket>0){//увеличить размер массива на один и записать тикет закрытого ордера}
Ну какие массивы, какие тикеты, какие ордера???
После первой перезагрузки терминала, или выключения на выходные вы просто потеряете все данные, на этом вся писанина и расчёты окончатся.
писал для себя систему учёта накопленной просадки или профита - выглядела она примерно так: к каждому рыночному ордеру во время открытия в пару создаётся глоб переменная с именем тикета этого ордера и когда нам нужно пересчитать накопленный профит/просадку, то мы просто сверяем текущий список ордеров со списком глобальных переменных и производим учёт путём удаления лишних переменных с зачислением профита напрямую по тикету из имени, всё, на каждом тике лучше не пересчитывать ибо тяжеловата система, пересчёт производить только по необходимости
Это сильно грузит систему, в индикаторе работает нормально, а вот в советнике перебор десятка глобальных переменных может окончится зависанием терминала.
Есть время открытия и закрытия, от него и нужно работать, и получить его нет никаких трудностей, при этом с одной записи времени можно получить всю информацию о состоянии счёта, и велосипед не нужен.
это решаемо
не Вам мне объяснять
Это сильно грузит систему, в индикаторе работает нормально, а вот в советнике перебор десятка глобальных переменных может окончится зависанием терминала.
Есть время открытия и закрытия, от него и нужно работать, и получить его нет никаких трудностей, при этом с одной записи времени можно получить всю информацию о состоянии счёта, и велосипед не нужен.