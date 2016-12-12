Просчет профита закрытых ордеров "HELP" - страница 3

Vitaly Muzichenko:
Он не подходит, там нет информации за 10 лет.

Дык и у Вас не то

Переменная t изменится и будет ахтунг

Её надо запомнить перед началом закрытия серии

color ProfitColor;
datetime t;


// START //
//t=TimeCurrent();//разместить в блоке сигнала на закрытие серии ордеров

   if(LastProfitCL(-1)<0) ProfitColor=Red;
   if(LastProfitCL(-1)>0) ProfitColor=LimeGreen;
   if(LastProfitCL(-1)==0)ProfitColor=DarkGray;
   ObjectCreate("Last Profit", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
   ObjectSet("Last Profit", OBJPROP_CORNER, 1);
   ObjectSet("Last Profit", OBJPROP_XDISTANCE, 5);
   ObjectSet("Last Profit", OBJPROP_YDISTANCE, 15);
   ObjectSetText("Last Profit",StringConcatenate("Last Profit: ",DoubleToStr(LastProfitCL(-1),2)),10,"Arial",ProfitColor);
// END START //

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|    Возвращает суммарный профит в валюте депозита серии закрытых ордеров    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double LastProfitCL(int op=-1){ //"op" позиция (-1 любая позиция)
  double LastProfit=0;
   for(i=OrdersHistoryTotal()-1;i>=0;i--)
     if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) && (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic) {
       if (OrderType()!= op || OrderSymbol()!= Symbol() || OrderMagicNumber()!= magic) continue;
    
       if (op<0 || OrderType()==op)

        {

          if(OrderCloseTime()>=t)LastProfit+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
       }

       }
  return(LastProfit);
   }

 
Renat Akhtyamov:

Дык и у Вас не то

Переменная t изменится и будет ахтунг

Её надо запомнить перед началом закрытия серии

Вы пробовали?

Там запоминает перед закрытием, в момент поступления сигнала на закрытие

 
Vitaly Muzichenko:
Он не подходит, там нет информации за 10 лет.

Текущая прибыль, , вся история.

К то муже, индюк можно настроить на любую дату, время.

 

Vitaly Muzichenko:

Попробуйте


Comment( LastProfitCL(-1, 0) );

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|    Возвращает суммарный профит в валюте депозита серии закрытых ордеров    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double LastProfitCL(int op=-1, datetime t=0){ //"op" позиция (-1 любая позиция)
double LastProfit=0;
  for(int i=OrdersHistoryTotal()-1;i>=0;i--) {
   if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) {
    if((op<0||OrderType()==op) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic){
     if(t<=OrderCloseTime()) {
       t=OrderCloseTime();
       LastProfit+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
  }}}} 

 return(LastProfit);
}

Профит запоминает каждый новый, но потом что то считает не известное. На скрине №3 должно быть 4, а не 190

 

 
Vitaly Muzichenko:

Вы пробовали?

Там запоминает перед закрытием, в момент поступления сигнала на закрытие

просто код почитал
Так тоже 190

if(OrderCloseTime()>=t)LastProfit+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();


 

 
Natashe4ka:

Профит запоминает каждый новый, но потом что то считает не известное. На скрине №3 должно быть 4, а не 190

 

Вот код, у меня отрабатывает хорошо, но возможно из-за правильного закрытия серии

Файлы:
info.mq4  9 kb
 
Natashe4ka:

Так тоже 190

if(OrderCloseTime()>=t)LastProfit+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();


 

Команда на закрытие ордеров где расположена?

Вы прописали там переменную t?

t=TimeCurrent();//разместить в блоке сигнала на закрытие серии ордеров
Renat Akhtyamov:

Команда на закрытие ордеров где расположена?

Вы прописали там переменную t?

t=TimeCurrent();//разместить в блоке сигнала на закрытие серии ордеров

Это всё есть конечно

if(t<=OrderCloseTime()) {
       t=OrderCloseTime();
if(OrderCloseTime()>=t)LastProfit+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();


 

 
Natashe4ka:

Это всё есть конечно

if(t<=OrderCloseTime()) {
       t=OrderCloseTime();
if(OrderCloseTime()>=t)LastProfit+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();


 

Нет, эту строчку убираем. Здесь уже расчет профита, работать так не будет.

Где команда на закрытие в коде - туда, только не такую строку

Читайте выше

