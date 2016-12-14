Робот на сетях Петри.
Все это круто но в трейдинге есть как у глаза слепое пятно нам как раз таки важно что именно в этом пятне происходит.
Мелкий игрок скорее всего полностью слеп, в отличии от крупного инвестора у которого слепое пятно. Дожидаемся когда крупный инвестор покидает рынок, "уводит" с него значительный объем средств и резко снижает обороты операций. В этот момент начинаем торговать(соответственно прекращаем торговлю при его появлении и влиянии на рынок). Строим модель поведения, когда крупный игрок покинул рынок:
Программировать автоматно - супер. Сам такие системы строю.
Но в данном случае, больше вопросов чем ответов.
Вторая модель получается из первой (более общей ) выбрасыванием фрагмента сети соответствующего крупному игроку. Почему. на какое время крупный игрок покинул рынок и как поведут другие крупные игроки - допустим, непредсказуемо . А вот технически я думаю возможно при помощи анализа объемов сделок этот момент определить. Вот эта вторая модель мне кажется золотой серединой для мелкого игрока. Можно конечно выбросить еще фрагмент и получить модель весьма пассивного рынка, характерного для малоликвидных финансовых инструментов, либо ситуацию, когда крупные игроки покинули рынок, и мелкие игроки вяло тестируют биржевой курс, совершая незначительные сделки.
Система правил является формальной записью поведения игроков. Правила читаются следующим образом: например, событие «ма» (активизировались мелкие игроки) инициирует процесс «МАБ» (активную игру мелких игроков на «быке») – правило 1, либо инициирует процесс «МАМ» (активную игру мелких игроков на «медведе») – правило 2.
активная игра мелких игроков на «быке»
и другие выглядят слишком неформально.
Вы уже разобрались с источником движения цены на бирже?
Модель перспективная.
Источник оценки составляющих есть?
То есть объемы тех и других участников рынка?
Если есть, то закодить эту схему - нет проблем.
Однако - исходных данных для работы этой схемы в свободном доступе нет.
В свободном доступе только тиковые объемы.
Ищу единомышленников для написания торгового робота основанного на моделировании поведения игроков сетями Петри.
1. Процессор – игрок, участник рынка. Типы процессоров, влияющих на поведение рынка и самих игроков рынка:
а) нерезидент (инвестор с крупными вкладами) – П1;
б) институциональный инвестор (инвестор с вкладами средней величины) – П2;
в) индивидуальный спекулятивно-настроенный участник (мелкие игроки) – П3.
2. Процессы определяют активную и пассивную игровую стратегию игроков (тип игры):
а) игра на восходящем тренде – Б;
б) игра на нисходящем тренде – М;
в) стандартная покупка – СМ;
г) стандартная продажа – СБ.
3. События определяют “включение и выключение” процессов. В представленной сетевой модели использовались события двух типов:
а) отдать инициативу от процесса (i) к процессу ( j)
б) окончание процесса (i) , инициирование процесса ( j ).
Переходам сети Петри на рисунке соответствуют следующие процессы:
НП – пассивная игра нерезидента;
НАМ – активная игра нерезидента на нисходящем тренде;
НАБ – активная игра нерезидента на восходящем тренде;
ИП – пассивная игра институционального инвестора;
ИАМ, ИАБ – активная игра институционального инвестора на «медведе» и «быке», соответственно;
МП, МПМ, МПБ – пассивная игра мелких игроков;
МАМ – активная игра мелких игроков на «медведе»;
МАБ – активная игра мелких игроков на «быке».
Позициям сети Петри на рисунке соответствуют следующие события:
м1 – перехват инициативы нерезидент/институциональный инвестор на «медведе»;
м2 – передача инициативы мелким игрокам на «медведе»;
б1 – перехват инициативы нерезидент/институциональный инвестор на «быке»;
б2 – передача инициативы мелким игрокам на «быке»; на – запуск активной игры нерезидента;
нп – запуск пассивной игры нерезидента;
иа – запуск активной игры институционального инвестора;
ип – запуск пассивной игры институционального инвестора;
ма – запуск активной игры мелких игроков;
мп – запуск пассивной игры мелких игроков.
не верный подход.
если кто-то выходит, то кто-то входит.
Первый закон сохранения капитала в рынке )
