Отключение логов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А в самом терминале нельзя где то отключить - что бы не собирал их, если они не нужны.
Посмотрел, нашел, спасибо... И в MQL4 и в MQL5 три папки с логами. LOGS\ MQL4\LOGS\ или MQL5\LOGS\ TESTER\LOGS\
del /P MQL4\LOGS\*.log
del /P tester\LOGS\*.log
terminal /portable
Но можно было сразу сказать...
И если перед запуском удаляли - то в каждой папке максимум один лог-файл будет.
Написал в сервисдеск. Это не дело, особенно когда советник работает на VPS где ограничено пространство для хранения файлов.
Да, серьёзный вопрос.
Только решать его за Вас сервисдеск не будет.
Поскольку решить проблему мирно не удалось (почистить лишние Print()), Вам нужно периодически пересылать логи через Интернет с VPS, а на VPS стирать то что отправлено.
MQL4 поможет такое сделать.
Запретите запись в директории с логами на уровне ОС, просто ограничьте права.
Пока нашел способ облегчения - к счастью тхт файлы хороши сжимаются, в свойствах диска дал на архивацию, уменьшается в 5-6 раз. От Сервисдеска получил ответ - такого нет в планах, ничего не ожидаем.
всё равно запишет, тока если таким ранее не занимались - не сразу найдете - куда
Только что проверил, ничего не записывает.
%AppData%\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ тоже без изменений
Аргументируете?
Только что проверил, ничего не записывает.
%AppData%\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ тоже без изменений
Аргументируете?
Только что проверил, ничего не записывает.
%AppData%\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ тоже без изменений
Аргументируете?
под админом файл лога поиском по всему компу поищите
терминал должен быть запущен во время поиска
подозреваю что это будет C:\TEMP\
если ничего не найдёте - Ваша правда