Оптимальная просадка на мартине
Подскажите, кто как думает, какую оптимальную тестовую просадку нужно брать для канальной системы с мартингейлом?
Планирую запустить три счета с разным уровнем риска - консервативный, нормальный, экстремальный.
Примерно так:
1. до 10%
2. до 30%
3. до 50%
как ни крути у меня с мартингейлом просадка всегда до 100%.
Нужно, чтобы окупиться успел.
Может успеет окупиться, но чаще всего не успеет (законы Мерфи виноваты). Вариант с мартингейлом в чистом виде обречен на провал, это вопрос времени. На мой взгляд оптимизация также бесполезна, советник должен быть универсальным и жизнеспособным с одинаковыми настройками на любых инструментах. Я обычно тестировал на период до 3-х лет. Там был вопрос - работать по тренду или против, если по тренду то зарабатываем копейки до ошибочного определения тренда и далее слив, а если против то обеспеченный слив депозита происходит быстрее.
У классического мартина (коэффициент 2) по определению штатная просадка равна депозиту.
Если цепочка открытий такая 0,01 -- 0,02 -- 0,04 -- 0,08 -- это четыре колена, суммарный лот 0,15 -- следующее колено будет 0,16, т.е каждое колено суммарно удваивает чуть больше просадку на предыдущих коленях.
Системы, которые известны с названиями "илан", "мартин" -- у них штатная просадка равна депозиту -- и не надо здесь питать никаких иллюзий.
p.s. Другими словами, чтобы было окончательно понятна мысль -- в вашем примере, если просадка уже 50%, то следующее одно единственное колено обнулит депозит.
Считаю, каждый для себя определяет допустимую просадку. Это зависит от человека, от его склонности к риску. Кто-то считает, что рисковать надо не более 3%, а кто-то на полную катушку готов на 90%, мол надо полностью использовать средства. Вот мой последний эксперт при тестировании показывает такие результаты, для меня это приемлемо.
Постоянный начальный лот.
С реинвестированием.
А на участке оптимизации максимальная просадка 151,69(13,59%) при постоянном начальном лоте.
Просадка будет всегда выше, если работает более одного ордера.
Просадка не должна превышать 5% по моему мнению.
Либо отношение среднестатистической просадки к профиту должно быть примерно 0,5.
тогда скажите, для чего на счёте ещё 95% от суммы лежат?
тогда скажите, для чего на счёте ещё 95% от суммы лежат?
душу греют и не привлекают внимание брокера с точки зрения сверхагрессивности торговли
задача элементарная - заработать чуть больше чем в банке
