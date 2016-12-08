Оптимальная просадка на мартине

Подскажите, кто как думает, какую оптимальную тестовую просадку нужно брать для канальной системы с мартингейлом?

Планирую запустить три счета с разным уровнем риска - консервативный, нормальный, экстремальный.

Примерно так:

1. до 10%

2. до 30%

3. до 50%

 
как ни крути у меня с мартингейлом просадка всегда до 100%. 
Izzatilla Ikramov:
как ни крути у меня с мартингейлом просадка всегда до 100%. 
Нужно, чтобы окупиться успел.
Если на тестах просадка 10% за несколько лет, то что в реале получается и как долго живет?
 
Может успеет окупиться, но чаще всего не успеет (законы Мерфи виноваты).  Вариант с мартингейлом в чистом виде обречен на провал, это вопрос времени. На мой взгляд оптимизация также бесполезна, советник должен быть универсальным и жизнеспособным с одинаковыми настройками на любых инструментах. Я обычно тестировал на период до 3-х лет. Там был вопрос - работать по тренду или против, если по тренду то зарабатываем копейки до ошибочного определения тренда и далее слив, а если против то обеспеченный слив депозита происходит быстрее.

 
У классического мартина (коэффициент 2) по определению штатная просадка равна депозиту.

Если цепочка открытий такая 0,01 -- 0,02 -- 0,04 -- 0,08 -- это четыре колена, суммарный лот 0,15 -- следующее колено будет 0,16, т.е каждое колено суммарно удваивает чуть больше просадку на предыдущих коленях.

Системы, которые известны с названиями "илан", "мартин" -- у них штатная просадка равна депозиту -- и не надо здесь питать никаких иллюзий. 

p.s. Другими словами, чтобы было окончательно понятна мысль -- в вашем примере, если просадка уже 50%, то следующее одно единственное колено обнулит депозит. 

 
Считаю, каждый для себя определяет допустимую просадку. Это зависит от человека, от его склонности к риску. Кто-то считает, что рисковать надо не более 3%, а кто-то на полную катушку готов на 90%, мол надо полностью использовать средства. Вот мой последний эксперт при тестировании показывает такие результаты, для меня это приемлемо.

Постоянный начальный лот. 

 Постоянный начальный лот.

С реинвестированием.

 

А на участке оптимизации максимальная просадка 151,69(13,59%) при постоянном начальном лоте. 

 

Просадка будет всегда выше, если работает более одного ордера.

Просадка не должна превышать 5% по моему мнению.

Либо отношение среднестатистической просадки к профиту должно быть примерно 0,5.

 
Renat Akhtyamov:

Просадка будет всегда выше, если работает более одного ордера.

Просадка не должна превышать 5% по моему мнению.

Либо отношение среднестатистической просадки к профиту должно быть примерно 2.

тогда скажите, для чего на счёте ещё 95% от суммы лежат?
 
Yury Antipov:
тогда скажите, для чего на счёте ещё 95% от суммы лежат?
пожалуй я отвечу - что бы на форс мажоре не потерять. Те кто рискует центами так и рискуют со своими 95%, а у кого долларовые крупные депозиты те не хотят рисковать. Нужно сначала определиться самому кто мы.
 
Yury Antipov:
тогда скажите, для чего на счёте ещё 95% от суммы лежат?

душу греют и не привлекают внимание брокера с точки зрения сверхагрессивности торговли

задача элементарная - заработать чуть больше чем в банке

