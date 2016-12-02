Есть советник, если есть желающие помочь доработать пишите

Внизу скиину скрин, всем у кого есть желание вышлю ех4 файл для проверки моего советника. 

Надеюсь у кого то есть интерес.

Советник тиковый. 

 

А полный отчёт будет?

И что именно дорабатывать? 

 
тестирую на демо счете на впс сервере, сперва зарабатывает, потом сливать начинает. Нужно закрытие сделок сделать динамичное.
 
Что в вашем понятии "динамическое закрытие"? Если можно - опишите более развёрнуто.
 
анализ движения тиков после открытия позиции и закрытие ее при определенных исходов. более подробно опишу у кого есть на это время
 
На каком принципе советник? На чём зарабатывает и на чём сливает?
 
анализирует тики открывает сделки.

Вот и весь алгоритм.

зарабатывает когда есть хорошая волатильность.

слиивает когда флет явный. и волатильность минимальна, то есть ночью. 

 
Оу, вечная проблема

Как ведет себя советник на демке?

 
не весело , щас скину за сегодня что наторговал за день.....

печально 

 
вроде как алгоритм генерации тиков у мт4 очень хромает, плюс постоянный спред в тестере на новостях - это и рождает тестерные граалины, тиковые скальперы лучше сразу на мт5 писать - там хоть тестер более адекватный в этом плане и тиковые граалины рождать сложнее
 
