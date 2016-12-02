Есть советник, если есть желающие помочь доработать пишите
А полный отчёт будет?
И что именно дорабатывать?
Vitalie Postolache:тестирую на демо счете на впс сервере, сперва зарабатывает, потом сливать начинает. Нужно закрытие сделок сделать динамичное.
Kirill Andreev:Что в вашем понятии "динамическое закрытие"? Если можно - опишите более развёрнуто.
Vitaly Muzichenko:анализ движения тиков после открытия позиции и закрытие ее при определенных исходов. более подробно опишу у кого есть на это время
Kirill Andreev:На каком принципе советник? На чём зарабатывает и на чём сливает?
Yury Kirillov:
анализирует тики открывает сделки.
Вот и весь алгоритм.
зарабатывает когда есть хорошая волатильность.
слиивает когда флет явный. и волатильность минимальна, то есть ночью.
Оу, вечная проблема
Как ведет себя советник на демке?
не весело , щас скину за сегодня что наторговал за день.....
печально
вроде как алгоритм генерации тиков у мт4 очень хромает, плюс постоянный спред в тестере на новостях - это и рождает тестерные граалины, тиковые скальперы лучше сразу на мт5 писать - там хоть тестер более адекватный в этом плане и тиковые граалины рождать сложнее
Внизу скиину скрин, всем у кого есть желание вышлю ех4 файл для проверки моего советника.
Надеюсь у кого то есть интерес.
Советник тиковый.