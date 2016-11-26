Баги в MetaTrader 4
А может вся проблема в UAC?
А UAC тут причём может быть? Да и отключен он.
Раньше у меня не было такого бага. Он появился где-то наверное с начала осени.
А в папке profiles есть текстовые файлы ?
А то я однажды удалил и тоже были глюки с терминалом.
Всё на месте:
Ясно, ну тогда это только из-за Win 10 !!
Все мучаются с ней. папки разлетаются по разным дискам.
Распаковываешь на диск "D", а некоторые папки автоматически устанавливаются на диске "С" в разных директивах
Самый оптимальный вариант Win 7 для корректной работы терминала.
Да до этого год на win10 работал и не было такого.
Периодически в MT 4 билд 1010 возникает баг (ОС Win10x64). После запуска терминала открываются окна валютными парами по умолчанию. Окна с моими валютными парами на которых я торгую отсутствуют. Соответственно и нет всех индикаторов что в моих окнах были.
С данным багом приходится бороться тем, что все окна и индикаторы восстанавливаются из сохранённого профиля. Быстро, недолго. Но всё равно данная ситуация неприятна.
У меня такая-же проблема, при том началось примерно пару недель назад, до этого всё было хорошо.
Бывает слетает профиль при пропадании электричества, но это и не удивляет, а вот когда нормально закроешь терминал и потом снова откроешь, то уже просто пустой терминал вообще без каких либо графиков, просто - пусто. Приходится руками применять профиль если и он не исчез, изредка и он стирается в папке, после этого копирую его резервную копию в папку терминала.
Билд 1010, система Win7 x64
Приветствую.
В MT4 после void OnTick() пишу советник из одной функции:
Print("TEXT");
(задача - чтоб на каждый тик в журнале писалось "ТЕХТ")
Компилирую, в журнале тестера на каждый тик пишет "ТЕХТ". При включении этого же советника на графике в журнал пишется что загрузка успешно завершена и все, текста "ТЕХТ" нет.
При этом функции Comment() и Alert() на графике и в тестере отрабатывают одинаково.
Что я делаю не так?
Ну меня пока ещё профиль сохранённый не стирался. И это хорошо.
Сохраните рабочий профиль под другим названием, не работайте из-под Default
У меня так и сделано. Под Default не работаю. Свои рабочие профили сохраняю под своими именами.P.S. Вчера отправил заявку по данному багу в сервисдеск. Жду ответа.
