Хранилище (storage): ошибка удаление файла!
Вот новое меню. Билд 1472:
и команда "Удалить" действует так как и всегда - как команда "Удалить" в проводнике Windows.
Спасибо, но Вы не так поняли. Я нажимаю не на "Удалить", а на аналог кнопки "Отсоединить от хранилища файл/папку", только в билде 1455 это называется MQL Storage - Удалить. Т.е. думаешь, что удаляешь их хранилища, а по факту удаляется из системы!
В любом случае вижу, что над хранилищем поработали, надеюсь в новом билде при нажатии на кнопку "Отсоединить от хранилища файл/папку" - файл/папка будет именно отсоединяться, а не удаляться!
Проблема осталась.
Alexey Kozitsyn, 2016.11.21 14:09
Тут вопрос такой... а это нормально, что когда в навигаторе метоэдитора нажимаешь правой по файлу, который в хранилище - MQL Storage - удалить, то он физически удаляет файл из системы?
Как бы это сказать.... вообще неожиданно! Получается от хранилища вообще не избавиться?
МЕ билд 1455 х64.