Хранилище (storage): ошибка удаление файла!

Новый комментарий
[Удален]  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Alexey Kozitsyn, 2016.11.21 14:09

Тут вопрос такой... а это нормально, что когда в навигаторе метоэдитора нажимаешь правой по файлу, который в хранилище - MQL Storage - удалить, то он физически удаляет файл из системы? 
Как бы это сказать.... вообще неожиданно! Получается от хранилища вообще не избавиться?

МЕ билд 1455 х64. 

 

Вот новое меню. Билд 1472:

1472

и команда "Удалить" действует так как и всегда - как команда "Удалить" в проводнике Windows.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Вот новое меню. Билд 1472:


и команда "Удалить" действует так как и всегда - как команда "Удалить" в проводнике Windows.

Спасибо, но Вы не так поняли. Я нажимаю не на "Удалить", а на аналог кнопки "Отсоединить от хранилища файл/папку", только в билде 1455 это называется MQL Storage - Удалить. Т.е. думаешь, что удаляешь их хранилища, а по факту удаляется из системы!

В любом случае вижу, что над хранилищем поработали, надеюсь в новом билде при нажатии на кнопку "Отсоединить от хранилища файл/папку" - файл/папка будет именно отсоединяться, а не удаляться!

Проблема осталась

Новый комментарий