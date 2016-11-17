16.11.2016 Среда EURUSD
- 64% EURUSD close вверху БЫК (9)
- 36% EURUSD close внизу МЕДВЕДЬ (5)
Он потом эту статистику в торговле использует :) Торгует против большинства :) Проголосовал за быков, думаю будет коррекция примерно до 1.089-1.9.
Cегодя 15-11-16 был sell :-) , но не не потому что ставили на быков :-) https://www.mql5.com/ru/forum/160929
По большому счету были правы, шло вверх.
А статистика угадываний коллективного разума будет? Иначе неинтересно.
Да , статистика будет.
Думайте, кого лучше развести.
Так этот опрос то про среду, а вчера 15.11 был вторник. Вчера быки пытались перебодать медведей, но не получилось у них. Сегодня среда могут быки повторить попытку.
так писал это 15-го числа и ссылку даже дал на 15-11-16
Сегодня , кстати , тоже может не получиться
Сегодня да может будет додж или волчек, что говорит о равных силах обоих "банд". Хотя свеча еще не закрылась и за оставшееся время все может резко поменяться. По прежнему думаю, что коррекция будет примерно к 1.9
