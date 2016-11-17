16.11.2016 Среда EURUSD

  • 58% (19)
  • 42% (14)
Всего проголосовало: 33
 
Yuriy Zaytsev:
  • 64% EURUSD close вверху БЫК
    (9)
  • 36% EURUSD close внизу МЕДВЕДЬ
    (5)
А статистика угадываний коллективного разума будет? Иначе неинтересно.
 
Он потом эту статистику в торговле использует :) Торгует против большинства :) Проголосовал за быков, думаю будет коррекция примерно до 1.089-1.9.
 
Cегодя 15-11-16 был sell   :-) , но  не не потому что ставили на быков  :-)  https://www.mql5.com/ru/forum/160929

По большому счету были правы,  шло вверх.

Да , статистика будет.

Думайте, кого лучше развести. 

 
Alekseu Fedotov:

Думайте, кого лучше развести. 

Да лана, жалко, что ли галку проставить. Пусть человек ведет статистику, интересно же )
 
 


 
Так этот опрос то про среду, а вчера 15.11 был вторник. Вчера быки пытались перебодать медведей, но не получилось у них. Сегодня среда могут быки повторить попытку.
 
так писал это 15-го  числа и  ссылку даже дал на 15-11-16

--

Сегодня , кстати , тоже может не получиться

 
Сегодня да может будет додж или волчек, что говорит о равных силах обоих "банд". Хотя свеча еще не закрылась и за оставшееся время все может резко поменяться. По прежнему думаю, что коррекция будет примерно к 1.9
 
А у меня робот с утра сделал 5% на EURJPY, после чего я решил сделать общую либу для MQL4/5 и торговлю нах закрыл.
