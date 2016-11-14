Система социальной самоорганизации в mql5.community - страница 2

yerlan Imangeldinov:
Только сразу на Смартлаб здесь перспектив мало, народу нет а трейдеру, тоже должен быть стимул писать. 
Народ есть - он просто слишком в тонусе - помалкивает...
 
Скорее не привык писать и делиться, так как не видит прямой выгоды для себя лично.

Ну и лень, конечно.

 
Много есть чем делиться - как кодами, так и знаниями. Выгода - имя.

Стимулы тоже должны быть Ринат. Я делюсь тем что не отличается от физического капитала и стоит также дорого и не считаю постыдным хотя бы получать ту мелочь которая дается виде инвесторов за свои знания. В принципе мне и инвесторы не нужны но какой дурак от них откажется? тем более в таком качающемся мире где сложно видеть дальше носа. 
 
yerlan Imangeldinov:
Стимулы тоже должны быть Ринат. Я делюсь тем что не отличается от физического капитала и стоит также дорого и не считаю постыдным хотя бы получать ту мелочь которая дается виде инвесторов за свои знания. В принципе мне и инвесторы не нужны но какой дурак от них откажется? 

Мы много лет даем стимулы:

  • Принимаем статьи
    Оплачиваем их, проводим редактуру, делаем переводы за свой счет и обязательно сохраняем авторство. Распространяем эти статьи во все терминалы и социальные сети.
    Для разработчиков и трейдеров это очень хороший стимул для пиара.

  • Принимаем программы в библиотеку кода
    Тут тоже делаем переводы описаний за свой счет и тоже распространяем

  • Принимаем программы в аппстор, сигналы, фриланс сервис
    Все это приносит не только деньги, но и рейтинг.

  • Организовали множество платежных систем, собираем платежи, ведем арбитражи и разбирательства.

  • Части пользователей выплачиваем бонусы за рейтинги

Самое важное, что мы даем доступ активным участникам к молчаливо потребляющей аудитории со всего мира.

Результатом нашей работы и активности трейдеров с разработчиками стало то, что MQL4/MQL5 попал на 41 место в мировом рейтинге языков программирования TIOBE: http://www.tiobe.com/tiobe-index/


Огромное спасибо всем, кто выбрал наши решения. Без большого количества трейдеров и разработчиков это было бы невозможно.

Да и пишу просто не понимают еще и банят вот только сегодня получил 

 

Да так и есть MQL в этом плане лучший, ресурс, но у нас же про блоги, идет разговор.
 
Artyom Trishkin:

Много есть чем делиться - как кодами, так и знаниями. Выгода - имя.

Ну так есть раздел статьи, пишите, еще и денежку заработаете. Конечно, статью написать, это не на форуме мессадж оставить. Думать надо )) (не про вас лично, в общем плане...)
