Система социальной самоорганизации в mql5.community - страница 2
Только сразу на Смартлаб здесь перспектив мало, народу нет а трейдеру, тоже должен быть стимул писать.
Народ есть - он просто слишком в тонусе - помалкивает...
Скорее не привык писать и делиться, так как не видит прямой выгоды для себя лично.
Ну и лень, конечно.
Скорее не привык писать и делиться, так как не видит прямой выгоды для себя лично.
Ну и лень, конечно.
Много есть чем делиться - как кодами, так и знаниями. Выгода - имя.
Скорее не привык писать и делиться, так как не видит прямой выгоды для себя лично.
Ну и лень, конечно.
Стимулы тоже должны быть Ринат. Я делюсь тем что не отличается от физического капитала и стоит также дорого и не считаю постыдным хотя бы получать ту мелочь которая дается виде инвесторов за свои знания. В принципе мне и инвесторы не нужны но какой дурак от них откажется?
Мы много лет даем стимулы:
Оплачиваем их, проводим редактуру, делаем переводы за свой счет и обязательно сохраняем авторство. Распространяем эти статьи во все терминалы и социальные сети.
Для разработчиков и трейдеров это очень хороший стимул для пиара.
Тут тоже делаем переводы описаний за свой счет и тоже распространяем
Все это приносит не только деньги, но и рейтинг.
Самое важное, что мы даем доступ активным участникам к молчаливо потребляющей аудитории со всего мира.
Результатом нашей работы и активности трейдеров с разработчиками стало то, что MQL4/MQL5 попал на 41 место в мировом рейтинге языков программирования TIOBE: http://www.tiobe.com/tiobe-index/
Огромное спасибо всем, кто выбрал наши решения. Без большого количества трейдеров и разработчиков это было бы невозможно.
Да и пишу просто не понимают еще и банят вот только сегодня получил
