Непонятки с генератором отчетов
В отчете еще пара глюков: 1) Комментарий переносится на новую строку. Это было сделано, когда было низкое разрешение экрана и в одной строчке было мало места. Теперь это анахронизм. Из-за этого отчет в 2 раза длиннее. 2) У шестизначных цифр на оси справа отбрасывается последняя цифра. Следовало бы написать 114К 156К 197К
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|151098229
|2016.11.10 20:54:29
|buy
|281.00
|gbpjpy
|133.725
|0.000
|134.156
|2016.11.10 21:06:41
|134.156
|0.00
|0.00
|0.00
|113 510.35
|2 [tp]
|151094889
|2016.11.10 20:37:02
|sell
|233.00
|gbpjpy
|133.820
|133.972
|133.690
|2016.11.10 20:49:08
|133.752
|0.00
|0.00
|0.00
|14 860.81
|1
|151004476
|2016.11.10 16:21:42
|sell
|140.00
|eurgbp
|0.87500
|0.00000
|0.87336
|2016.11.10 16:33:30
|0.87336
|0.00
|0.00
|0.00
|28 630.43
|1 [tp]
|150993152
|2016.11.10 15:54:18
|buy
|109.00
|gbpjpy
|132.566
|0.000
|132.659
|2016.11.10 15:59:29
|132.659
|0.00
|0.00
|0.00
|9 498.86
|10 [tp]
|150989458
|2016.11.10 15:44:03
|buy
|85.00
|eurjpy
|116.097
|115.984
|116.188
|2016.11.10 15:49:12
|116.188
|0.00
|0.00
|0.00
|7 256.37
|9 [tp]
комментарий всегда переносился нав новую строку
Как был разработан генератор при царе горохе, таким и остался, вот о чем это говорит. Но мне это не мешает, в коце концов написать скрипт по убиранию переноса в html не проблема. Смущает вот эта разница, о которой я писал в первом посте.
Кстати, надо в сигналы залимонить на часик, посмотреть, как там будет отображаться. Сейчас сигналы тихо сходят с ума от счетов с кредитами, та-а-акой бред показывается!
Завтра засигналю, сделаю скрин и удалю.
сегодня решил проверить и сделать отчет,
действительно какая то хрень.
при чем только на мт5:
2016.11.11 10:36:08.099 Terminal Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, RDP, UAC, AMD Phenom II X4 955 Processor, RAM: 9479 / 12287 Mb, HDD: 840021 / 953866 Mb, GMT+03:00
билд последний только обновился
создаю отчет HTML. счет реал, первый всплеск это баланс, потом показывает непонятные цифры. по факту заработано 3к долл, а в рисунке 44к
в мт4 при этом все ок
решил попробовал создать отчет в Екселе, в Екселе все ок:
зашел на демо счет, ситуация немного лучше, но все же цифры не те :
на втором компе то же самое.
Билды от 14 октября и от 4 ноября - показывают те же самые глюки
Владимир, прошу не переносить в раздел МТ4, так как вопрос похоже общего плана. Был рублевый счет в робо, решил перевести в центовый, открыл новый центовый и сделал внутренний трансфер с конвертацией рубли - $
Сегодня заметил странную картину в отчете
А на графике показывает баланс 4414!
Это может быть как-то связано с этим трансфером и конвертацией? Получается, хвост со старого рублевого меня преследует до сих пор? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Вот виден трансфер в первой строчке:
И конец отчета