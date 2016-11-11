Непонятки с генератором отчетов

Владимир, прошу не переносить в раздел МТ4, так как вопрос похоже общего плана. Был рублевый счет в робо, решил перевести в центовый, открыл новый центовый и сделал внутренний трансфер с конвертацией рубли - $

Сегодня заметил странную картину в отчете

Balance:3 190.72Equity:3 190.72Free Margin:3 190.72

А на графике показывает баланс 4414!

Это может быть как-то связано с этим трансфером и конвертацией? Получается, хвост со старого рублевого меня преследует до сих пор? Кто-нибудь с таким сталкивался?

Вот виден трансфер в первой строчке: 

1 

И конец отчета

2

 
В отчете еще пара глюков: 1) Комментарий переносится на новую строку. Это было сделано, когда было низкое разрешение экрана и в одной строчке было мало места. Теперь это анахронизм. Из-за этого отчет в 2 раза длиннее.  2) У шестизначных цифр на оси справа отбрасывается последняя цифра. Следовало бы написать 114К  156К   197К

TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1510982292016.11.10 20:54:29buy281.00gbpjpy133.7250.000134.1562016.11.10 21:06:41134.1560.000.000.00113 510.35
  2 [tp]
1510948892016.11.10 20:37:02sell233.00gbpjpy133.820133.972133.6902016.11.10 20:49:08133.7520.000.000.0014 860.81
  1
1510044762016.11.10 16:21:42sell140.00eurgbp0.875000.000000.873362016.11.10 16:33:300.873360.000.000.0028 630.43
  1 [tp]
1509931522016.11.10 15:54:18buy109.00gbpjpy132.5660.000132.6592016.11.10 15:59:29132.6590.000.000.009 498.86
  10 [tp]
1509894582016.11.10 15:44:03buy85.00eurjpy116.097115.984116.1882016.11.10 15:49:12116.1880.000.000.007 256.37
  9 [tp]


 
комментарий всегда переносился нав новую строку
 
Как был разработан генератор при царе горохе, таким и остался, вот о чем это говорит. Но мне это не мешает, в коце концов написать скрипт по убиранию переноса в html не проблема. Смущает вот эта разница, о которой я писал в первом посте.

Кстати, надо в сигналы  залимонить на часик, посмотреть, как там будет отображаться. Сейчас сигналы тихо сходят с ума от счетов с кредитами, та-а-акой бред показывается!

Завтра засигналю, сделаю скрин и удалю. 

 

сегодня решил проверить и сделать отчет, 

действительно какая то хрень.

при чем только на мт5:

 2016.11.11 10:36:08.099 Terminal Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, RDP, UAC, AMD Phenom II X4 955 Processor, RAM: 9479 / 12287 Mb, HDD: 840021 / 953866 Mb, GMT+03:00


билд последний только обновился

 

 

 

создаю отчет HTML. счет реал, первый всплеск это баланс, потом показывает непонятные цифры. по факту заработано 3к долл, а в рисунке 44к

 

 

 

в мт4 при этом все ок

 

 

 

 

решил попробовал создать отчет в Екселе, в Екселе все ок:

 

 

 

 

зашел на демо счет, ситуация немного лучше, но все же цифры не те :

 

 

 



на втором компе то же самое. 

Билды от 14 октября и от 4 ноября - показывают те же самые глюки 
 

