Да это название для раскручивания лапоухих инвесторов настоящий квантовый анализ невозможен так как для состояния суперпозиции нужно саму мать матрицу программировать что не реально в силу нынешних научных открытии
А как же работы Андре Дука ?
Мартингейл лучше работал )
Квантовый анализ, как я его понимаю и реализовал, немного похож на нейросеть.
А что график показывает?
График показывает АЧХ советника: квантовые частоты (прибыльные и убыточные) и активность робота на этих частотах.
нет такого определения научного, а значит и нет никакого КА )
1. Главным положением является представление реальных временных рядов в определенным образом дискретизированном пространстве ("пространство дука"). Способ дискретизации определяется рядом вводимых автором постулатов и законов, которые однозначно устанавливают алгоритм построения этих пространств. Рассмотрим их более подробно, опираясь в основном на работу .
Первым из них является постулат о том, что "фундаментальные законы изменений (происходящих в реальных системах) всеобщи и универсальны". Если автор подразумевает, что законы физики "всеобщи и универсальны", то он, тем самым пытается ограничить себя рамками реальных законов развития природы. Часто говорят, что социологические законы не имеют отношения к физике. Безусловно, это не так, поскольку любые социологические, сложные в своем описании системы являются частью реально существующей вселенной.
Важным положением теории А. В. Дука является введение в свод основных законов понятия о погрешности любых измерений, как неизбежном параметре любой теории, описывающей действительно существующие системы. Отметим, что понятие погрешности измерения естественным образом входит в современную квантовую механику. Однако этот тезис практически отсутствует в классическом описании явлений. Если исходить из классических понятий, то любое измерение можно провести со сколь угодной для исследователя точностью. Таким образом, автор делает попытку обобщить основные законы развития не только на уровне микромира, но и на уровне макросистем. Наличие гипотезы о неизбежной ошибке измерения позволяет автору построить новый тип систем отсчета, в которых измеряемые величины дискретизуются в зависимости от каждой конкретной ситуации (данной погрешности). Действительно, описание материального параметра с точностью, превышающей погрешность измерения, не имеет физического смысла. Например, если вольтметр с классом точности 1% измеряет напряжение, то значение тока, равное отношению этого напряжения на известное сопротивление бессмысленно подсчитывать на калькуляторе с точностью, скажем, до 6 знака. А. В. Дука использует представление о дискретных переходах материального параметра от одной точки к другой, причем уровень дискретности превышает или равен примерной величине погрешности измерения. Тем самым автор как бы исключает влияние некоррелированных шумов, которые всегда существуют в любой физической системе, и определяют эту погрешность. Единственно, что важно в этом подходе и что автор должен был бы рассмотреть, это пресловутая, известная всем физикам экспериментаторам проблема о той точности, с которой определяется эта самая погрешность.
Итак, разбив пространство значений параметра на дискретные величины, естественным образом возникает идея о существовании дискретного набора волн, определяемых размерами подобной дискретизации. Следует заметить, что аналогичная идея используется в теории твердого тела при рассмотрении фононных спектров колебаний кристаллической решетки. Как известно, в этом случае в кристалле распространяются волны (теорема Блоха ) длина волны которых равна двойному размеру дискретизации. Автор, по существу, использует эту аналогию при описании сложных стохастических систем. Так, наличие волн, с одной стороны, предполагает конечную скорость их распространения (скорость света для фотонов и скорость звука для фононов), а с другой - квантование типов колебаний (мод), возможных для данной системы, по законам квантовой электродинамики. Мы допускаем, что такой подход может позволить учесть многие присущие сложным системам внутренние связи. В этом отношении полезно напомнить, что описание даже реальных газов в статистической физике опирается всего лишь на несколько параметров (давление, объем, температура, размер молекулы, характерный размер действия сил Ван-дер-Ваальса), хотя число частиц в системе имеет значения порядка.
По существу, метод квантования возбуждений типов колебаний, который использует автор, основан на статистике Бозе-Эйнштейна . В этом, на наш взгляд, имеется некоторый пробел в развитии теории, предлагаемой автором, если, конечно, он предполагает, что рассматриваемые им бозоны имеют нулевую массу покоя (фотоны). Правила квантования, используемые им относятся именно к такого рода частицам. Точнее говоря, он использует теорию квантового осциллятора, когда квантуется не координата и импульс частицы, а параметры, характеризующие колебание (амплитуда и фаза, например). При этом, как известно, координатного представления волновой функции не существует . С другой стороны, в физике известны виды бозонов, имеющих массу покоя (например, ядра с целым спином). Поэтому, введение массы покоя для определенного сорта, скажем так "квазичастиц" может быть вполне обосновано. Но в этом случае, конечно, следовало бы говорить не о предельной скорости частиц (фотоны всегда имеют эту предельную скорость, а бозоны, в принципе, могут иметь не только скорость, равную скорости света), а о просто некоторой характерной скорости, которая проявляется в данном эксперименте. Например, в системах, связанных с экономическими задачами, к которым автор особенно часто апеллирует, эта скорость может иметь некоторую определенную величину, задаваемую свойствами данной рассматриваемой системы.
Заметим, что подход, основанный на введении волновых свойств при рассмотрении эволюции различных параметров, характеризующих исследуемую систему, в принципе позволяет использовать весь мощный аппарат теории волновых процессов. Так, появляется возможность определения групповой скорости, как пакета волн, движущихся со скоростью, отличной от скорости света. Пакет волн уже напоминает движение частиц. В принципе, если это не фотоны, мы можем провести соответствие между этим пакетом и некоторой эффективной массой и построить некоторую теорию, подобную классической теории Ньютона.
Важное понятие, которое вводит автор, заключается в правиле квантования "трендов дука". Вообще, тренд в стандартном понимании, это некоторый регулярный дрейф, который обычно в литературе описывается определенным разностным уравнением данного порядка. И обычно, одной из основных задач физика (в особенности физика-экспериментатора, когда он, например, имеет дело с дрейфом - трендом усилителя постоянного тока) - это избавиться от такого явления. В литературе имеется много данных о правилах исключения такого типа трендов при исследовании конкретных реализаций числовых рядов. Однако в данном случае автором предложен, по-видимому, новый подход, основанный на том, что при использовании дискретного пространства дука скорость тренда не является произвольной, а может принимать только значения, являющиеся дробной частью от максимальной характерной скорости тренда. Этот результат дает нам, по существу, априорную информацию о тренде и позволяет, во-первых, исключить роль физических шумов, определяющих величину погрешности измерения в данном эксперименте, и, во-вторых, существенно повысить вероятность прогноза, основанного на этих допущениях.
Важно то, что автор заменяет обычную в статистической физике процедуру усреднения по ансамблю реализаций на усреднение по ансамблю реализаций, полученных путем сдвига начальных точек отсчета. Этот прием довольно известен в теории случайных процессов, как усреднение траекторий движения систем, задаваемых случайными начальными условиями. Правда, здесь надо быть уверенным, что эти самые начальные условия действительно независимы друг от друга. На основе такого подхода (расщепления в пучек) автор получает дополнительный способ усреднения исследуемого процесса, который позволяет еще более уменьшить погрешность прогноза за счет усреднения различного рода неконтролируемых воздействий на систему. Обычно их считают источниками гауссовского белого шума, если система действительно сложна. Однако в таких сложных системах, как социологические структуры, но глубоко кореллируемых, по сравнению, скажем, с обычным идеальным газом, вовсе не очевидно, что определенный алгоритм, основанный на ряде простых гипотез, опирающихся на законы физики, может оказаться достаточно эффективным. Но, предложенные автором конкретные вычисления и графики показывают высокое качество такого подхода, фактически подтвержденного экспериментом.
Отметим, что законы квантования, используемые автором, еще более повышают достоверность исследования при применении им дискретизации процессов не только по оси отсчета измеряемого материального параметра, но и по оси времени.
Переход к описанию временных рядов по принципу разложения их в дискретный ряд Фурье по плоским волнам (по волнам Блоха) и использование преобразования Фурье, как основу для рассмотрения исследуемых проблем, позволяет автору использовать все преимущества такого представления. В частности, очень эффективно используется известное свойство преобразования Фурье - соотношение неопределенностей. В этом случае автору удается определить понятие частицы в пространстве дука, как группы волн (цуга), которая описывает движение некоторой квазичастицы. Такой подход, обычный для оптики и квантовой механики, редко используется при описании сложных стохастических систем, обладающих сложными внутренними связями (корреляциями). Важно, однако, как это следует из представленных автором работ, что движение такого сорта квазичастиц может быть охарактеризовано средним "импульсом" и некоторой "эффективной" массой. Это очень напоминает ситуацию в физике полупроводников. Очевидно, что, если эти гипотезы автора отражают определенную физическую реальность, движение квазичастиц такого сорта становится существенно более прогнозируемым процессом. Напомним, что в физике полупроводников сложнейшая квантовая, а значит, по существу, не полностью определенная динамика электронов в периодическом потенциале кристаллической решетки заменяется элементарным "вторым законом Ньютона", который справедлив для описания движения квазичастиц (электронов и дырок) с соответствующими эффективными массами. Это, пожалуй, одно из существенных достижений автора. Как и в физике полупроводников, именно эти простые параметры - эффективные массы практически никогда не рассчитываются аналитически из-за сложности соответствующего уравнения Шредингера, а просто берутся из экспериментальных данных. Нам кажется, что автор нашел алгоритм подобного феноменологического решения исследуемых им проблем.
Бугаев А.С.
Академик РАН,
заведующий кафедрой вакуумной электроники МФТИ,
д.ф.-м.н., профессор.
Свиридов М.В.
Профессор кафедры общей физики МФТИ,
д.ф-м.н.
Сон Э.Е.
Проректор по научной работе МФТИ,
заведующий кафедрой физической механики МФТИ,
д.ф.-м.н., профессор.