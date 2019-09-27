MT4 на Win10 не могу подключиться к реальному счету - страница 2

barabashkakvn:

Очень похоже на неправильные данные, которые Вы вводите (выбор названия сервера, например).


В окне ввода номера счета и пароля нет вариантов сервера кроме Демо, наименование сервера копирую и вставляю в окно вместо Демо.

Терминал указывает номер счета который я вводил, а сервер все равно Alpari-ECN-Demo. 

 
kag551:

Нельзя копировать просто так название сервера. Сервер нужно выбирать из списка в терминале в окне "Открыть счёт".

Добавлено: ушёл на "пятый форум". 

 
barabashkakvn:

Ни каких вариантов не дает, только Alpari-ECN-Demo
 
kag551:
Без паники. Сходите по адресу http://www.alpari.ru/ru/faq/trading_platforms/server_ip_addresses/
 
Mislaid:
куда вводить IP ?

 
kag551:

куда вводить IP ?

 

В поле сервер. Лучше скопировать, и вставить.
 
Mislaid:
где  указано Alpari-ECN-Demo, или  еще куда?
 
kag551:
Видео. Для поиска торгового сервера MetaQuotes в поле вводится просто metaquotes. Для Вашего случая нужно действовать анологично:


Особенно обратите вниманиие начиная с 25 секунды.

 
barabashkakvn:

Заработало!!! Благодарю, душевно!
 
Разрешить в брандмауэре программу MT4                                      и добавить правило входящих и исходящих соединений 
