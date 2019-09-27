MT4 на Win10 не могу подключиться к реальному счету - страница 2
Очень похоже на неправильные данные, которые Вы вводите (выбор названия сервера, например).
В окне ввода номера счета и пароля нет вариантов сервера кроме Демо, наименование сервера копирую и вставляю в окно вместо Демо.
Терминал указывает номер счета который я вводил, а сервер все равно Alpari-ECN-Demo.
Нельзя копировать просто так название сервера. Сервер нужно выбирать из списка в терминале в окне "Открыть счёт".
Добавлено: ушёл на "пятый форум".
Ни каких вариантов не дает, только Alpari-ECN-Demo
Без паники. Сходите по адресу http://www.alpari.ru/ru/faq/trading_platforms/server_ip_addresses/
куда вводить IP ?
В поле сервер. Лучше скопировать, и вставить.
где указано Alpari-ECN-Demo, или еще куда?
Видео. Для поиска торгового сервера MetaQuotes в поле вводится просто metaquotes. Для Вашего случая нужно действовать анологично:
Особенно обратите вниманиие начиная с 25 секунды.
