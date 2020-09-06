Просьба к разработчикам

Уважаемые разработчики! Добавьте пожалуйста в терминал возможность сворачивать его в системный трей (например, как это реализовано в программе uTorrent). Это удобно когда терминал+советник работают себе в фоне, а ты можешь заниматься своими делами. По тому же Alt+Tab не нужно перебирать лишних окон.
 

+ добавить всплывающие торговые события

лучше такое дублировать в СД и на МТ5 форум

 

Не знал куда написать. Напишу сюда.

Добавьте пожалуйста в редактор кода возможность разделять окно одного и того же документа, как в Word'e:

разделение окна


Очень прошу, очень было бы удобно, а так по закладкам метаться ... ну сами понимаете.

Если нужно в другое место куда-то запостить, где больше вероятность быть услышанным - поправьте.

Заранее благодарю!

 
Доброго дня!

Этот форум - колхоз (коллективное хозяйство, где мало что кому надо). Достучаться до разработчиков сложно, а надеяться, что пожелание попадет в план работ практически бесполезно. Можно призывать колхозников увеличивать эффективность труда, но шансы на исполнение мизерные )

