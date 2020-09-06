Просьба к разработчикам
+ добавить всплывающие торговые события
лучше такое дублировать в СД и на МТ5 форум
Не знал куда написать. Напишу сюда.
Добавьте пожалуйста в редактор кода возможность разделять окно одного и того же документа, как в Word'e:
Очень прошу, очень было бы удобно, а так по закладкам метаться ... ну сами понимаете.
Если нужно в другое место куда-то запостить, где больше вероятность быть услышанным - поправьте.
Заранее благодарю!
Доброго дня!
Этот форум - колхоз (коллективное хозяйство, где мало что кому надо). Достучаться до разработчиков сложно, а надеяться, что пожелание попадет в план работ практически бесполезно. Можно призывать колхозников увеличивать эффективность труда, но шансы на исполнение мизерные )
