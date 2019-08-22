Volumes Ask/Bid - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Максим здравствуй! .... на дворе 2019 ....... 5 лет прошло с момента создания этой темы, а вопрос так и остался актуальным (!) :)
Однажды я тоже задался этим-же вопросом = ЧТО такое VOLUME в МТ-4 ??
Знатоки пояснили - это ПРОСТО колебания цены вверх и вниз ..... СУХО КАК-ТО :(
Потом я нашёл в инете интересный скрин (во вложении).
(там на скрине - ТИКОВЫЙ график, и РАЗНЫЕ колебания цены АСК и цены БИД (!!!)
Тогда я понял - что объёмы в МТ-4 как раз и состоят ИМЕННО ИЗ РАЗНЫХ ТИКОВ (Аск и Бид) (!).
И я тоже заинтересовался этим вопросом = КАК-БЫ заиметь такой индикатор, который-бы подсчитывал раздельно тики по АСК и по БИД (с выводом ДЭЛЬТЫ) (??!!)
....... в маркете я нашёл парочку разных подвальных индикаторов на эту тему ... но авторы - иностранцы ... поэтому щас готовлю ТЗ во фриланс чтобы мне запилили такой индикатор )))
ПОЭТОМУ - тролей много, и нефиг их слушать (!)
Продолжаем искать инструмент (!)
Если вы нашли то, что искали - поделитесь инфой ))
Если ещё нет - предлогаю скооперироваться и в личке обсудить - возможно в складчину скинемся и под заказ запилим нужный нам индик :)
Максим здравствуй! .... на дворе 2019 ....... 5 лет прошло с момента создания этой темы, а вопрос так и остался актуальным (!) :)
Однажды я тоже задался этим-же вопросом = ЧТО такое VOLUME в МТ-4 ??
Знатоки пояснили - это ПРОСТО колебания цены вверх и вниз ..... СУХО КАК-ТО :(
Потом я нашёл в инете интересный скрин (во вложении).
(там на скрине - ТИКОВЫЙ график, и РАЗНЫЕ колебания цены АСК и цены БИД (!!!)
Тогда я понял - что объёмы в МТ-4 как раз и состоят ИМЕННО ИЗ РАЗНЫХ ТИКОВ (Аск и Бид) (!).
И я тоже заинтересовался этим вопросом = КАК-БЫ заиметь такой индикатор, который-бы подсчитывал раздельно тики по АСК и по БИД (с выводом ДЭЛЬТЫ) (??!!)
....... в маркете я нашёл парочку разных подвальных индикаторов на эту тему ... но авторы - иностранцы ... поэтому щас готовлю ТЗ во фриланс чтобы мне запилили такой индикатор )))
ПОЭТОМУ - тролей много, и нефиг их слушать (!)
Продолжаем искать инструмент (!)
Если вы нашли то, что искали - поделитесь инфой ))
Если ещё нет - предлогаю скооперироваться и в личке обсудить - возможно в складчину скинемся и под заказ запилим нужный нам индик :)
Продолжаем искать инструмент (!)
Есть для МТ5 и для МТ4. Выглядит так:
Неплохо ))
Прогресс ))
Сами писали ? или под заказ ?? ))
......... увидел - ваш продукт )
а под Заказ - напишите ЛИ подобный индикатор (с моими пожеланиями) ?? :)
Неплохо ))
Прогресс ))
Сами писали ? или под заказ ?? ))
......... увидел - ваш продукт )
а под Заказ - напишите ЛИ подобный индикатор (с моими пожеланиями) ?? :)
Вопрос кому? Здесь два предложения, какое вам больше по душе?
У меня целых два есть. Вот первый:
Вот второй:
У меня целых два есть. Вот первый:
(видео)
Андрей здравствуйте. Посмотрел перое видео (про вертикаьные объёмы) - Возник вопрос - индик показывает ТИКОВЫЕ объёмы по Аск / Бид (?) , ... просто в описании к видео упомянуто пр РЕАЛЬНЫЕ объёмы ... но ведь в МТ-4 ТОЛЬКО тиковые объёмы ... это и ввело в замешательство ?!! .... откуда там реальные объёмы ??!
И по горизонтальным объёмам - тот-же вопрос :)