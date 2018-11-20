как получить случайное число от 1 до 10 - страница 2

Новый комментарий
 

MathRand()

От 1-го до 2-х кто нибудь делал?

 

Вот Рандом от 1-го до 2-х :

MathRand()%2+1

 

Я делаю по простому, на каждом тике получаю новое значение:

int num=1;

int start(){

num++;
if(num>10) num=1;

return(0);}
 
FXwin:


Удалите ваше творение.

 
Petros Shatakhtsyan:

Удалите ваше творение.

Это ещё почему??


 
a_universal:

MathRand()

От 1-го до 2-х кто нибудь делал?

читаем:

//---

MathRand

Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767.

int  MathRand();

Возвращаемое значение

Целое число в диапазоне от 0 до 32767.

//---

Получаем случайное число с запятой от 1 до 2х:

double Rnd=1+(double)(MathRand()/32767.0);
 
roman epifanov:

функция int MathRand( ) не имеет никаких аргументов и выдает большие числа

а мне надо от 1 до 10

Получаем случайное целое число от 1 до 10:

int Rnd=1+(int)(9.0*MathRand()/32767.0);
 
roman epifanov:

функция int MathRand( ) не имеет никаких аргументов и выдает большие числа

а мне надо от 1 до 10


Тут куча безграмотных программистов!


Не слушайте никому. Сделайте так:

В OnInit() напишите:

   MathSrand(GetTickCount());   // Чтобы при запуске программы, начальное значение было случайным числом

И в цикле:

    int rnd= MathRand()%10 + 1;


P.S.  Очень обидно, что тут пишут также программисты очень низкого уровня.

 
а подскажите плиз как получить случайное число от 5 до 30 например?
 
Petros Shatakhtsyan:


Тут куча безграмотных программистов!


Не слушайте никому. Сделайте так:

В OnInit() напишите:

И в цикле:


P.S.  Очень обидно, что тут пишут также программисты очень низкого уровня.

про "взять по модулю" даже говорить не буду, тут уже столько про рассказано.

а вот seed можно задавать и от более "рандомных" источников чем TickCount.
Есть прекрасный сервис random.org и ему подобные, где можно  получить случайное число не зависящее ни от чего на твоём компьютере.  

RANDOM.ORG - True Random Number Service
RANDOM.ORG - True Random Number Service
  • Mads Haahr
  • www.random.org
What's this fuss about true randomness? Perhaps you have wondered how predictable machines like computers can generate randomness. In reality, most random numbers used in computer programs are pseudo-random, which means they are generated in a predictable fashion using a mathematical formula. This is fine for many purposes, but it may not be...
123
Новый комментарий