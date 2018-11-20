как получить случайное число от 1 до 10 - страница 2
MathRand()
От 1-го до 2-х кто нибудь делал?
Вот Рандом от 1-го до 2-х :
MathRand()%2+1
Я делаю по простому, на каждом тике получаю новое значение:
Это ещё почему??
MathRand()
От 1-го до 2-х кто нибудь делал?
читаем:
//---
MathRand
Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767.
int MathRand();
Возвращаемое значение
Целое число в диапазоне от 0 до 32767.
//---
Получаем случайное число с запятой от 1 до 2х:
функция int MathRand( ) не имеет никаких аргументов и выдает большие числа
а мне надо от 1 до 10
Получаем случайное целое число от 1 до 10:
Тут куча безграмотных программистов!
Не слушайте никому. Сделайте так:
В OnInit() напишите:
И в цикле:
P.S. Очень обидно, что тут пишут также программисты очень низкого уровня.
а вот seed можно задавать и от более "рандомных" источников чем TickCount.
Есть прекрасный сервис random.org и ему подобные, где можно получить случайное число не зависящее ни от чего на твоём компьютере.