помогите разобраться с параметром Slippage - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне кажется, что это самый релевантный ответ по моему запросу в поисковике, а грести тонны сайтов неизвестно кого желания нет, да и тема не раскрыта... В документации общие фразы... Мне пришлось искать решение опытным путём, конечно, кто-то нашёл, но нигде об этом ни слова...
Собственно идея как создать 'искусственный' слипэйдж на ECN счетах (понятно, что это только для скальперов, у которых каждый пипс на счету...) Итак, в основу закладываются нулевые стоп уровни и условно-нулевые спреды, дальше открываем ордер по рынку с TP например ~ 2 пипса. В случае проскальзывания цены не в нашу сторону, получаем ошибку invalid SL/TP в другом случае, ордер будет открыть по приемлемой цене. Остаётся только его модифицировать с нужными SL/TP, лучше для этого написать отдельный скрипт с while...
Не работает, вернее через раз... этот вопрос я уже не знаю к кому, для меня ситуация не объяснима:
пс: это реальный счёт