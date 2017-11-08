помогите разобраться с параметром Slippage - страница 7

Matvey Alekseev:
Мне кажется, что это самый релевантный ответ по моему запросу в поисковике, а грести тонны сайтов неизвестно кого желания нет, да и тема не раскрыта... В документации общие фразы... Мне пришлось искать решение опытным путём, конечно, кто-то нашёл, но нигде об этом ни слова...

Собственно идея как создать 'искусственный' слипэйдж на ECN счетах (понятно, что это только для скальперов, у которых каждый пипс на счету...) Итак, в основу закладываются нулевые стоп уровни и условно-нулевые спреды, дальше открываем ордер по рынку с TP например ~ 2 пипса. В случае проскальзывания цены не в нашу сторону, получаем ошибку invalid SL/TP в другом случае, ордер будет открыть по приемлемой цене. Остаётся только его модифицировать с нужными SL/TP, лучше для этого написать отдельный скрипт с while...

Не работает, вернее через раз... этот вопрос я уже не знаю к кому, для меня ситуация не объяснима:




пс: это реальный счёт

