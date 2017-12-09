Лавина плюс Мартини
может имеет смысл запускать л+м не на одной паре, а выбрать высоко коррелированные, на данный момент, пары(х1,х2) и запускать системы раздельно: x1-лавина, x2-мартин
Интересно, надо потестить!
Правильно ли я понял что сов постоянно увеличивает лот?
Да. Постоянно увеличивает лот. Незнаю есть ли параметр в советнике который я выложил но есть данный советник с параметром lotexponent где можно указать 1 и лот не будет увеличиватся.
Если он нужен то напиши в личку я тебе скину.
Идея интересная. Так как сова без индикаторная, имеет смысл переписать под мт5 и сделать бота мультивалютным, размазать риски по 10-20 парам, закрутив параметры на максимум. В мт5 можно также будет провести оптимизацию.
Сорри, что затронул такую старую тему, но сам недавно наткнулся на "лавину" и результаты честно сказать радуют. Так как лавине нужны движения, а не флет, прикрутил индикатор волатильности.
Вот тест того, что у меня получилось на МТ4 на данный момент, депо 100к, за 2017 год, начальный лот 10, фиксированный.
Задача - добиться стабильной прибыли 500$ в месяц с депозита 1000$ на центовом счету.
Если есть единомышленники, может совместно поработать, обменяться идеями.
Всем спасибо.
решил склеить это все и посмотреть что получится. Получилось вот что:
И профит лавиной, и лоси лавиной
Я новичок. Не орите строго на меня))
собственно вот.
и вот. (Щас за Лавину будут бить меня наверно!)
Тоесть (как думал я) Лавина 2 во флете сливает. Мартини во флете живет нормально.
решил склеить это все и посмотреть что получится. Получилось вот что:
как работает. в (написаны параметры советника)
1. По индикатору решаем куда открыватся в Sell или Buy c лотом(lot). на растоянии в минимальный колидор лавины2 (LavMinColidorPips)*4 ставим противоположный отложеный ордер с увеличеным в (lotExponent) лотом .
2. цена идет в нашу сторону фиксируем прибыль. Цена идет не в нашу сторону и открывает Отоложеный ордер с увеличеным в (lotExponent) лотом.
3. Цена идет в сторону нашего открытого ордера. Доходит до профита. фиксируем прибыль. Цена идет не в нашу сторону на растоянии в минимальный колидор лавины2 (LavMinColidorPips)*3 ставим противоположный отложеный ордер с увеличеным в (lotExponent) лотом.
4. если опять развернется то (LavMinColidorPips)*2 затем при развороте всегда LavMinColidorPips. с увеличеным в (lotExponent) лотом.
так продолжается по число лотов по Лавине не привысет (LavOrdersTotal).
5. теперь если цена прошла (Step) пунктов от последнего лота в противоположную, то откроется противоположный ордер с увеличеным в (lotExponent) лотом.
6. если опять развернется то после прохождения (Step)*количество ордеров по мартини. Откроется в другую сторону.
7. если стои repeat=true то если число ордеров по мартини привысит (MartiniOrdersTotal) начнется все с 1 пункта.
Тоесть Сужаем канал для цены по лавине2. и чтобы избежать просадок во флете начинаем его увиличивать по мартини.
Для чего это все написано?
Я новичок. больше 1к ложить на форекс не готов. Но с 1к сливает как и Лавина2 так и Мартини. Поэтому ищу стратегию с которой можно было начать.
Если поставит 10 лот (5.12 если минимальный лот 0.01) то если хватит средств может и выплывет в плюс. но это надо 10000 на счету. Есть мысли положить эту 1к USD на центовый счет и на нем пустить советника. Тока прибыль соответсвенно и будет центовая((((
Как я получил то что на графике это вобще непонятно!!!!! потому что почти всегда советник сливает. Прошу подсказать или помочь мне что можно сделать для улучшения советника. Или я изначально взял плохую идею???
Может както решать с помощью индикаторов открывать отложеный ордер или нет по Лавине2? или по Мартини? С радостью выслушаю все мылси по данному сову.
В коде советника есть сылки на все темы форумов и авторов стратегий.